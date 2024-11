Burkina Faso : 10 000 CNIB pour reconstruire l’identité des Personnes Déplacées Internes de Pouytenga

publicite

Le Ministère en charge de l’Action Humanitaire en collaboration avec l’Office National d’Identification (ONI) et la Fondation Orange Burkina Faso ont lancé une opération spéciale de délivrance de 10 000 Cartes nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) de Pouytenga, le jeudi 28 novembre 2024.

Bien plus qu’un simple document administratif, la CNIB constitue le fondement de l’identité, de la reconnaissance et de l’appartenance à une nation et bien plus. Elle ouvre l’accès à de nombreux services de base, tels que la santé, l’éducation, et permet l’exercice des droits civiques.

C’est conscient de la nécessité de disposer de ce précieux sésame que le Ministère en charge de l’Action Humanitaire en collaboration avec l’Office National d’Identification et la Fondation Orange Burkina Faso ont lancé une opération spéciale de délivrance de 10 000 cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) de Pouytenga.

Pour Nandy Somé/Diallo, ministre en charge de l’action humanitaire « ceux et celles qui ont été contraints de fuir leurs foyers et leurs terres en raison des violences et des crises sécuritaire et humanitaire, la CNIB est un lien essentiel avec l’État et la société, une preuve tangible qu’ils sont des citoyens à part entière, malgré les épreuves qu’ils traversent ».

L’Office National d’Identification (ONI) est le bras technique de l’organisation de cette opération de proximité, qui témoigne de leur volonté de se rapprocher des citoyens, en particulier des plus vulnérables.

« L’objectif de cette opération est clair : permettre à nos frères et sœurs déplacés d’obtenir leur CNIB. Ce document est essentiel pour la vie administrative et sociale de tout citoyen burkinabè. Cette opération de délivrance de la CNIB en faveur des Personnes Déplacées Internes est donc un moyen pour l’ONI de contribuer à la réinsertion et à la réintégration des PDI dans la société burkinabè.

Elle traduit également notre souci constant de prendre en compte les personnes vulnérables dans nos actions, de faciliter leur accès à leurs droits fondamentaux et de leur offrir une reconnaissance légale officielle, qui est essentielle à leur épanouissement dans notre société », a expliqué Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général de l’Office National d’Identification (ONI).

La Fondation Orange, a généreusement subventionné cette opération à hauteur de 100 % pour la délivrance de 10 000 CNIB. « Cet engagement témoigne de notre volonté de soutenir les efforts du Gouvernement et de ses partenaires dans la construction d’un avenir plus juste et équitable pour tous. Nous croyons fermement que la solidarité est la clé pour surmonter les épreuves et reconstruire un avenir commun. C’est pourquoi nous restons déterminés à contribuer à des initiatives qui favorisent l’inclusion, la dignité et l’autonomisation des personnes les plus touchées par les crises », a confié Ibrahim Héma, Secrétaire exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso.

La solidarité de la Fondation Orange est un bel exemple d’engagement en faveur des populations vulnérables selon Nandy Somé Diallo. Elle a, par ailleurs, réitéré l’engagement de l’État burkinabè, avec l’appui de l’ONI et de ses partenaires, aux côtés des personnes déplacées internes, des personnes retournées et aux personnes vulnérable en générale. « La délivrance de cette carte nationale d’identité est une première étape vers votre réinsertion et la reconstruction de votre vie dans la dignité », a-t-elle terminé.

Les bénéficiaires n’ont pas manqué l’occasion d’exprimer leurs reconnaissances au ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale ainsi que l’ONI et la fondation Orange pour cet élan de solidarité et d’accompagnement. L’opération a débuté le dimanche 24 novembre 2024 et se déroule sur une semaine. Le Président de la délégation spéciale de Pouytenga, Benoît Tiemtoré, a saisi l’occasion pour inviter les bénéficiaires à se mobiliser massivement afin de tirer pleinement profit de cette opportunité.

Akim KY

Burkina 24

