SITHO 2024 : C’est parti pour la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou

Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et de l’action sociale représentant le Premier ministre, Bassolma Bazié, a procédé à l’ouverture officielle de la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou, ce jeudi 28 novembre 2024.

C’est parti pour la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) qui se tient du 28 novembre au 01 décembre 2024. Cette édition a est placée sous le thème « Tourisme : facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle ».

Pour le ministre d’État, ministre en charge de la fonction publique, représentant le Premier ministre, cette 14e édition du SITHO vise à célébrer le brassage culturel des peuples visant à créer un avenir radieux. « La place du tourisme dans notre biotope, j’allais dire culturelle et même humaine, c’est un signe fort qu’un pays vit. C’est un signe fort que des peuples sont debout, c’est un signe fort que des peuples se brassent, échangent, se construisent pour disposer d’un avenir assez meilleur », a-t-il déclaré.

Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, ministre en charge de la Culture des Arts et du Tourisme, a souligné l’importance d’accorder plus de valeur aux potentialités touristiques du pays à travers cette édition. Il a appelé les burkinabè à être les premiers ambassadeurs du tourisme burkinabè. « C’est vraiment l’occasion également de revaloriser davantage les potentiels touristiques et surtout d’inviter les burkinabè, les citoyens de l’AES à être les premiers touristes de cet espace. Il faut que les Burkinabé, je le répète, soient les premiers touristes du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, Anafi Souleymane, secrétaire général du ministère nigérien de l’artisanat et du tourisme, représentant les délégations maliennes et nigériennes a tenu à inviter les peuples de l’Alliance des États du Sahel (AES) à développer l’amour du tourisme au sein des trois États.

Il dit être convaincu que cet amour pour le tourisme interne attirera les visiteurs étrangers. « Il est essentiel d’engager chaque citoyen de l’AES à cultiver l’amour du tourisme en commençant par la redécouverte de nos propres identités, de nos cultures et de nos valeurs. Cela nous permettra d’attirer de plus en plus de touristes étrangers curieux de découvrir notre patrimoine », a-t-il invité.

La 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie qui a comme pays invités d’honneur le Mali et le Niger bat son plein avec au programme des conférences des expositions et des animations artistiques. En rappel, pour cette édition, c’est la région des Cascades qui a été mise à l’honneur en tant que région invitée d’honneur.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

