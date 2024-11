Contrôle des marchés publics et des engagements financiers : Des acteurs en conclave à Ouagadougou

publicite

La direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers organise du 28 au 29 novembre 2024 à Ouagadougou, le 3e forum des contrôleurs financiers du Burkina Faso. Cette édition est placée sous le thème « contrôle a posteriori du contrôleur financier : contribution à la maîtrise des risques de gestion budgétaire ».

Les contrôleurs financiers du Burkina Faso sont en conclave à Ouagadougou. Les échanges au cours de ces travaux, selon le directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, Alfred Thiombiano, permettront aux contrôleurs financiers non seulement d’harmoniser leurs pratiques mais aussi d’inscrire à terme, toutes leurs actions dans une dynamique de performance.

«Il s’agira pour les contrôleurs financiers de s’approprier au cours de ce forum de la procédure et des outils pour une mise en œuvre efficace du contrôle a posteriori afin de contribuer à la maîtrise des risques de gestion budgétaire», a-t-il avancé.

Cette dynamique, a-t-il expliqué, a pour effet d’accompagner le ministère en charge de l’économie pour une gestion efficace et efficiente des finances publiques «dans le contexte actuel de résilience, de rareté de ressources et surtout de reconquête intégrale du territoire national»

Il a poursuivi que face aux exigences professionnelles en termes de mission, de responsabilités et d’insuffisances de ressources humaines, associées au contexte sécuritaire national, les contrôleurs financiers sont de plus que jamais appelés à s’organiser, à gérer au mieux leur temps pour éviter le stress qui a des conséquences graves tant sur le plan personnel que professionnel.

«C’est pourquoi en marge du thème principal, les constructeurs financiers échangeront sur la gestion du stress professionnel et du temps, toute chose qui contribuera à améliorer notre bien-être mais aussi notre performance au travail», a-t-il souligné.

Daouda Kirakoya, inspecteur général des finances représentant le ministre en charge de l’économie a confié que le présent forum qui se tient dans un contexte sécuritaire difficile à fort impact sur l’économie. A l’écouter, ce forum souligne l’importance d’une gestion vertueuse des ressources publiques, afin de garantir leur utilisation optimale au bénéfice de l’ensemble de la nation.

«Il est donc impérieux de redoubler d’efforts quant à la gestion efficace des ressources publiques afin de couvrir au mieux les besoins structurels et conjoncturels qui s’imposent à notre pays qui affiche de plus en plus, de grandes ambitions de développement et de bien-être de sa population.

Aussi, faut-il pour vous contrôleurs financiers de bien maitriser les procédures et les outils du contrôle a posteriori afin de contribuer à la gestion des risques budgétaires», a-t-il invité.

Le choix du thème, « contrôle a posteriori du contrôleur financier : contribution à la maitrise des risques de gestion budgétaire » offre, selon lui, une occasion de réfléchir aux défis actuels, d’échanger des idées innovantes et de tracer la voie vers une meilleure appropriation par les contrôleurs financiers de la procédure et des outils du contrôle a posteriori de la dépense budgétaire.

«Il s’agira tout d’abord de faire le point des procédures et des outils du contrôle a posteriori des actes exemptés du visa et d’avis du contrôleur financier et ceux du contrôle de l’exécution physique de la commande publique.

Une analyse des apports de ces contrôles sur la gestion des risques budgétaires sera ensuite faite avant que des pistes de réflexion ne soient dégagées pour une mise en œuvre réussie des attributions entrant dans le champ du contrôle a posteriori du contrôleur financier», a-t-il précisé.

Il a rappelé aux participants qu’il est attendu de cette rencontre des résultats en adéquation avec l’esprit de transparence, d’efficacité et de rationalisation qui doit guider tout acteur public dans la gouvernance économique et financière. Ces résultats, a-t-il dit, doivent contribuer à renforcer davantage votre efficacité et votre impact.

