Ouagadougou : Un cross populaire pour lancer les activités des 72 heures de la solidarité de l’arrondissement 7

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’arrondissement 7 de Ouagadougou en collaboration avec la mairie centrale a organisé un cross populaire suivi de séance d’aérobic le jeudi 28 décembre 2024. Cette activité a marqué le lancement des activités des 72 heures de la solidarité de l’arrondissement.

La suite après cette publicité

Pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale pour une paix durable, l’arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou organise un évènement dénommé « Les 72 heures de la solidarité de l’arrondissement 7 ». A cet effet, un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic a été organisé pour marquer le lancement des activités de ces 72 heures.

Pour Marie Blanche Yougbaré/ Yanra, présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 7 de Ouagadougou, plusieurs activités vont jalonnés ces 72 heures de solidarité et cette séance d’aérobic marque le début des activités. Elle a invité la population à une participation massive.

« Nous aurons ce vendredi, une journée de partage qui sera marqué par un don de vivre aux personnes vulnérables, et une cérémonie de mariage collectif. Ces 72 heures, c’est pour promouvoir nos valeurs fondamentales que sont la solidarité, l’entraide et le vivre ensemble », a-t-elle expliqué.

Maurice Konaté, président la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a, quant à lui, tenu à saluer l’initiative. Il a précisé que ces activités entrent dans le cadre du mois de la solidarité voulu par le gouvernement.

« Le 4 novembre 2024, le président du Faso et son gouvernement ont lancé solennellement le mois de la solidarité à Tenkodogo. A la suite de cet appel, un certain nombre d’activités sont initiés par les différentes entités et nous répondons ce soir l’appel de l’arrondissement 7. Je suis très honoré de voir que la population à massivement répondu à l’appel de la solidarité », a-t-il exprimé.

Les participants n’ont pas manqué à manifester leur adhésion à ces genres d’initiatives qui rassemblent les populations pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble. « Une telle activité appel, à la solidarité et surtout la cohésion et renforce également le lien entre la population », s’est réjoui Roland Koama, participant.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite