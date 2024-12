Passoré : L’agroécologie au cœur de la célébration de la journée mondiale de l’Alimentation

publicite

La Journée Mondiale de l’Alimentation du Passoré 2024 a été célébrée le vendredi 29 novembre 2024 sous le thème “Promouvoir l’Agroécologie et l’agriculture biologique pour des systèmes alimentaires plus durables et plus résilientes au Burkina Faso”. C’est une célébration en différé de la journée mondiale de l’alimentation célébré chaque 16 octobre. Il s’agit là de magnifier la production agroécologique au niveau du Passoré et du Burkina pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

L’Agroécologie et l’agriculture biologique était à l’honneur à Yako. Ce, deux jours durant. Du 29 au 30 novembre 2024. Cette mise en emphase s’inscrit en droite ligne avec la commémoration en différé de la Journée mondiale de l’Alimentation (JMA) 2024. À la baguette, c’est l’Association pour la protection de l’environnement et le développement rural (APEDR) avec ses partenaires techniques et financiers.

L’Association, selon son président Sayouba Bonkoungou, “est une organisation de développement local qui travaille beaucoup sur la promotion de l’agroécologie et la promotion de l’agriculture biologique”. Il faut souligner que l’agriculture biologique est un système de production destiné notamment à répondre aux dommages environnementaux de certaines pratiques de l’agriculture conventionnelle, en favorisant le cycle des ressources, l’équilibre écologique et en préservant la biodiversité. Elle prône les bonnes pratiques agricoles, respectueuses de l’environnement et l’utilisation de semences de qualité dénuées de modification génétique.

Quoi de plus normal pour l’Association pour la protection de l’environnement et le développement rural de faire de la commémoration de la journée mondiale de l’alimentation un événement d’une très haute importance. Un parterre de responsables coutumiers, religieux et administratifs de la région du Nord et plus particulièrement de la province du Passoré non pas marchandés leur participation à cet événement majeur.

Pendant deux jours à Yako, la promotion de l’agriculture biologique sera mise en exergue à travers des conférences, une exposition de mets locaux, des sorties pratiques sur le terrain pour toucher du doigt les réalités de la pratique de l’Agroécologie et de l’agriculture biologique. C’est ce que promet Sayouba Bonkoungou président de l’Association.

Le directeur provincial de la communication de la Culture des arts et du tourisme, Gombila Koala, représentant le Gouverneur de la région du Nord a dit toute l’importance de cette activité, car elle participe à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire de la région plus particulièrement de Yako. Ce qui, a-t-il dit, entre en droite ligne avec la politique du gouvernement en la matière.

Quoi de plus normal que plusieurs partenaires soutiennent la commémoration de cette journée mondiale de l’alimentation en différé à Yako. “Nous n’hésitons pas à accompagner APEDR dans ses activités”, a indiqué Alain Traoré, représentant de Solidagro au Mali et au Burkina. “Nous savons que APEDR ne prêche pas dans le Désert. APEDR est en train de travailler à mobiliser tous les acteurs autour de ce secteur crucial qu’est l’Agroécologie”, a-t-il ajouté pour justifier le soutien de Solidagro vis-à-vis de APEDR.

La cérémonie s’est terminée par une foire avec les expositions des mets locaux. Rendez-vous est donné aux prochaines échéances.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

