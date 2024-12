SITHO 2024 : Cinq acteurs du tourisme et de l’hôtellerie décorés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, dans le cadre de la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), à la décoration de cinq acteurs le samedi 30 novembre 2024.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’une restauratrice, d’un concessionnaire de véhicules, d’un guide national du tourisme, d’un hôtelier et d’un agent de tourisme qui ont reçu des mains de Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, ministre en charge du tourisme les décorations des ordres spécifiques.

Cette récompense vient reconnaître, selon lui, la résilience des acteurs qui sont déterminés à valoriser le tourisme interne malgré le contexte difficile que traverse le pays. « En dépit de ce contexte difficile nous voyons des opérateurs, des agents et des acteurs très déterminés qui continuent de se battre et surtout qui œuvrent à ce que ce secteur reste à flot et surtout que l’on puisse se recentrer sur le tourisme interne », a-t-il avancé.

A écouter le ministre, cette distinction est également une preuve de l’attention que les autorités portent sur les efforts de l’ensemble des acteurs du tourisme à faire rayonner le Burkina Faso. « A travers eux, c’est un message que nous lançons à l’ensemble des acteurs du secteur. Pour les dire véritablement que nous sommes attentifs à ce que les uns et les autres font au quotidien. Surtout aux différentes innovations qui sont proposées afin que le Burkina Faso reste la destination à ne pas manquer », a-t-il poursuivi.

Ruth Tindano/Tiogo, récipiendaire et Officier de l’Ordre de Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication agrafe Tourisme et Hôtellerie, s’est dite être fière de recevoir cette distinction. « Un sentiment de joie, de fierté que toute la nation reconnaisse mon mérite, c’est une fierté. Merci à l’association, à toutes les autorités qui ont vu en nous des gens qui méritent d’être récompensés », a-t-elle déclaré.

A l’instar de Ruth Tindano/Tiogo, 4 autres personnes ont été faits Chevaliers de l’Ordre de Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication agrafe Tourisme et Hôtellerie. Il s’agit respectivement de Tindano/Tiogo Ruth, restauratrice et de Moussa Kouanda concessionnaire de véhicules, de Stéphane Ouattara guide national de tourisme, de Boukaré Ouédraogo hôtelier et de Yacouba Ouédraogo guide de tourisme.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite