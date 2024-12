Droits Humains : PDI et populations hôtes sensibilisées par la CNDH à Ouahigouya

publicite

La Commission Nationale des Droits humains (CNDH) a organisé, le vendredi 29 novembre 2024 à Ouahigouya, une campagne de sensibilisation sur la problématique des droits humains. Cette activité était placée sous le thème « Unissons-nous pour protéger les droits des personnes déplacées internes et lutter contre les violences basées sur le genre ».

Face à la problématique des Droits Humains dans la région du Nord, la Commission Nationale des Droits humains (CNDH) en collaboration avec l’Association du Barreau Américain/Initiative pour l’Etat de Droit (ABA ROLI), a tenu une campagne de sensibilisation sur les droits des personnes déplacées Internes et la lutte contre les violences basées sur le genre.

A travers son plan stratégique 2023-2027, la CNDH, s’est dite engagée à améliorer les conditions d’existence des populations à travers la promotion, la protection et la défense des droits humains en renforçant les capacités des personnes vulnérables qui ne sont pas souvent prise en compte dans le cadre de leurs activités.

Selon une étude sur le terrain, a révélé la CNDH, il ressort, que les violations sur les droits humains sont constatées dans plusieurs localités du Burkina Faso y compris la région du Nord, à cause de la situation sécuritaire. « C’est pourquoi nous sommes à Ouahigouya pour une grande campagne de sensibilisation des communautés locales et les PDI sur les différentes formes de violence et leurs conséquences », a expliqué Gonta Alida Henriette DA, Présidente de la CNDH.

À l’écouter, cette campagne de sensibilisation est un cadre d’échange pour permettre à la population de base de mieux connaitre la CNDH, sa mission et les mécanismes de préventions. « La CNDH souffre de méconnaissance. Et, par le biais de cette campagne nous allons arriver au bout de notre mission, surtout avec l’accompagnement des populations », a précisé Gonta Alida Henriette DA.

Pour le Directeur Pays de l’Association du Barreau Américain/Initiative pour l’Etat de Droit (ABA ROLI), Augustin Somé, cette initiative vise à accompagner la CNDH pour l’atteinte de ses objectifs, notamment, la promotion et la défense des Droits Humains. « Je suis heureux de voir que l’interaction des populations et des autorités régionales prennent forme. Et c’est par cela que les droits humains peuvent être mieux défendus pour une cause commune », a-t-il laissé entendre après avoir suivi de bout en bout les différentes communications.

Egalement, Mahamadi Ganamé, président de l’association des personnes vivant avec un handicap, s’est dit satisfait de l’initiative. Pour lui, c’est est une aubaine pour eux, personnes vulnérables, de mieux connaître la commission nationale des droits humains et de poser des préoccupations qui sont les leurs sur la question.

« En ces temps de crise, je sais que la CNDH abat un travail gigantesque de promotion des droits humains. Mais, des défis demeurent toujours. Nos leaders religieux et coutumiers sont influents dans leurs localités mais il faudrait que la CNDH les forme davantage afin qu’ils puissent les accompagner à atteindre leurs objectifs, surtout dans la promotion du bon vivre ensemble, la non-violence, la tolérance et le savoir vivre ensemble », a souhaité Ganamé.

La CNDH espère, que d’ici 2027, les burkinabé disposeront d’un environnement propice pour jouir pleinement de leur droits, surtout dans la région du Nord où la situation est peu reluisante avec des violations des Droits Humains constatées notamment sur le genre, qui connaissent une envergure à cause de la situation sécuritaire. Pour cela, l’organisation entend œuvrer sur le renforcement des capacités des populations dans son ensemble, et ce, au profit de la cohésion sociale, l’acceptation pour un Burkina de paix et de stabilité.

