Faso Rap Massa 1ère édition : Mr Nobody remporte la Dodge Charger

L’association Cultures Endogènes a récompensé les lauréats de la première édition de la compétition musicale « Faso Rap Massa » le dimanche 1er décembre 2024 à Ouagadougou. Pour cette entrée en matière, c’est un défi relevé avec brio par le comité d’organisation qui a réussi à faire revivre à plus de 200 jeunes leur passion du rap.

Le palmarès de la première édition du Faso Rap Massa affiche Mr Nobody comme premier. Il a remporté ainsi la voiture en compétition et le trophée. Il bénéficie également d’une production d’album, la réalisation de clip vidéo.

« En plus on va travailler à donner une carrière à l’artiste. Il va recevoir l’accompagnement de l’association, pour avoir une carrière professionnelle », a ajouté Frère Malkhom, président de l’Association Cultures Endogènes.

Keichwalker classé 2e a remporté une moto, une production audiovisuelle en plus du trophée. La 3e place est occupée par Franky Sopra qui a reçu un ordinateur portable, un casque de musique, une attestation et un trophée. Aussi, les 10 finalistes de la compétions ont chacun reçu une attestation. Et l’aventure ne s’arrête pas là. Une compilation regroupant les 10 est prévue par les organisateurs.

C’est un engagement fort, car ils ne veulent pas voir le Mouvement Hip Pop Burkinabè chuter ou encore moins mourir. Alors animée par la passion du rap, l’Association Cultures endogènes constituée de passionnés du rap et des grands noms du rap burkinabè, a initié la première édition des Fao Rap Massa pour relancer ou revivifier le Rap.

« L’association cultures endogènes a pour mission de mettre en valeur les talents locaux. L’esprit est de redonner une nouvelle énergie au rap burkinabè qui dans les années 2000 a fait les beaux jours de la musique burkinabè et qui est en quelque sorte en perte de vitesse. Le rap a besoin de nouveaux talents, des talents encadrés surtout », a expliqué Frère Malkhom.

218 candidatures ont été reçues depuis le lancement en août 2024. Du casting aux manches éliminatoires, en passant par les quarts de finale, la demi-finale 10 candidats ont accédé à la finale qui s’est déroulée le 16 novembre 2024. Les candidats ont dû rapper sur des intrus variés comme le trap, l’afrotrap, la drill, du rap.

L’espoir repose sur cette génération en pleine gestation. Le grand lauréat Gansonré P Aimée dit Mr Nobody se dit conscient de l’enjeu et se dit être préparé pour l’aventure. « Je me suis préparé pendant longtemps pour la musique, la bonne musique. Aujourd’hui on a la chance d’avoir de l’accompagnement et je pense qu’avec la bénédiction de chacun nous allons partir loin », a-t-il laissé entendre.

D’ailleurs le jeune rappeur compte fonder son art sur le message. « Maintenant c’est véhiculer un message ; des messages soft. Actuellement on a tendance à croire qu’il faut insulter pour faire de la bonne musique. Moi personnellement je ne suis pas de ce bord-là », clame-t-il.

Un coup d’essai, un coup de maitre et les organisateurs s’en félicite tout en ayant à l’esprit comme défi l’organisation de la prochaine édition. « C’est une passion qui a été retransmis à travers, le concours. Les jeunes étaient animés par la passion du rap et nous sommes des passionnés du rap.

Nous avons été bercés depuis la tendre enfance par le rap à un moment donné nous avons senti que le rap a pris du recul. C’était une compétition, le lauréat est trouvé. Nous allons travailler à révéler ce lauréat au public et aux amoureux du rap », a indiqué Romuald Ouédraogo, secrétaire de l’association Cultures Endogènes.

Akim KY

Burkina 24

