Marathon de la paix 2024 : Le Kenya vainqueur, le Ghana très représenté en haut du tableau à Koupèla

publicite

0 Partages Partager Twitter

C’en est fini pour la troisième édition du Marathon de la paix. Débutée le 29 novembre 2024, dans la ville de Koupèla, cette édition s’est refermée à travers le marathon spécial de 42,195 km le samedi 30 novembre 2024. sur les dizaines d’athlètes, c’est Wesley Kiprono Kemboi du Kenya qui est reparti avec la couronne de l’édition. Il a réalisé cette prouesse en 2h 26 minutes 49 secondes. Émile Bonkoungou a été le premier Burkinabè et de l’espace AES à arriver premier sur la ligne.

La suite après cette publicité

Après deux éditions riches en couleur, la troisième édition du « Marathon de la paix », a tenu toutes ses promesses dans la ville de Koupèla les 29 et 30 novembre 2024. À l’arrivée à Koupèla, c’est le Kenya qui a franchi la ligne en premier grâce à Wesley Kiprono en 2h 26 minutes 49 secondes. Il est reparti ainsi avec le gros lot qui s’est élevé à 1 million de francs CFA.

L’objectif de ce marathon depuis sa première édition est de rassembler les fils du Kouritenga autour des valeurs communes, selon son promoteur Ousmane Sandwidi.

« L’idée c’est de se retrouver pour célébrer la paix, la résilience, la cohésion pour se donner la main pour un Burkina Faso meilleur. Nous avons voulu l’édition sous le signe de la résilience des États du Sahel et vous avez vu la mobilisation, la mobilisation des pays amis, ils sont venus soutenir l’initiative et la paix n’est plus loin », a indiqué le promoteur de ce marathon.

En dehors de cette course, un semi-marathon de 21km, une course des personnes du troisième âge et les personnes vivant avec un handicap ont dépeint l’édition. Celle des 21 km a été remportée par Jane Marra du Ghana en 1h 16 minutes 20 secondes. A côté de ces activités sportives, le comité d’organisation a également fait don d’un château d’eau aux populations de la localité.

Le ministre en charge des sports Roland Somda présent à cette édition avec le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, président de la cérémonie, a traduit la reconnaissance des autorités aux responsables de cette initiative. Le nom de l’initiative est « très » évocateur selon le ministre Roland Somda.

« Évidement le sport est une discipline fédératrice et qui crée la cohésion sociale. C’est une activité qu’il faut saluer à sa juste valeur et encourager le promoteur pour que cela puisse s’inscrire dans la durabilité. En trois ans, nous avons vu comment cela a pris de l’ampleur.

Cela veut dire que nous ne devons pas abandonner de si tôt et nous devons organiser de tels événements à l’avenir. Le sport a toujours été un facteur de cohésion et c’est cela qu’il faut défendre », a indiqué le ministre.

Pour préparer la relève comme l’a souligné Ousmane Sandwidi, une course de 10 km a été servie aux plus jeunes en circuit fermé. Le Ghana dans cette compétition, même s’il n’a pas remporté la couronne s’est illustré dans le haut du tableau du marathon spécial. Le premier Burkinabè est arrivé 9ème en cette édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite