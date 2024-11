Marathon de la paix acte 3 : Les couleurs annoncées pour 48h de communion sportive dans la province du Kouritenga 

publicite

La troisième édition du Marathon de la paix se tient les 29 et 30 novembre 2024 à Koupèla, sous le thème « Des foulées pour la souveraineté et l’émergence des États du Sahel ». Cet événement se veut un symbole de résilience et de partage de moment agréable entre les fils et filles de la Province pendant deux jours. Plus d’une dizaine de pays, venus de l’AES et d’autres horizons de la région et de l’Afrique de l’Est sont attendus à cette édition. L’information a été donnée par le comité d’organisation, le mercredi 13 novembre 2024.

Le Burkina en quête d’une cohésion sociale et du vivre-ensemble fait germer plusieurs initiatives allant dans ce sens. Connaissant le rôle du sport dans cette quête, depuis maintenant 3 années, le comité en charge du Marathon de la paix organise en collaboration avec le ministère en charge des sports cette activité dans la province du Kouritenga. D’ailleurs, ce troisième rendez-vous a été annoncé le mercredi 13 novembre 2024 pour se tenir les 29 et 30 novembre 2024 à Koupèla.

Pour cette édition, le marathon spécial se tient sur une distance de 42, 195km entre Tenkodogo et Koupèla. Une course de 21km (semi-marathon) est réservée aux Dames. Pour les jeunes la compétition (Marathon de la relève) se fera sur 10 km en circuit fermé et chez les personnes handicapées, 5km réservés.

L’autre innovation de cette édition, selon Ousmane Sanwidi, Président du Comité d’Organisation (PCO), est l’introduction de la marche de 4 km au profit des personnes du 3ème âge, de 60 ans et plus.

« Le semi-marathon des personnes vivant avec un handicap et la marche sportive des personnes du 3ème âge se tiendront le vendredi 29 novembre 2024 dans un circuit fermé à l’intérieur de la commune de Koupèla. La course pour les personnes vivant avec un handicap moteur se fera sur tricycle non motorisé », a détaillé le PCO.

Le marathon, c’est aussi un volet social. A cet effet, le comité d’organisation entend mettre à la disposition de la population des actions sociales pour joindre l’utile à l’agréable. « Le comité d’Organisation remettra un château d’eau, entièrement équipé au profit des femmes du Kouritenga sur un espace aménagé pour les cultures de contre-Saison, des équipements, des tricycles à des coopératives de femmes, et des vivres à des personnes déplacées Internes », a promis Ousmane Sanwidi.

Cette édition connait l’accompagnement de la fédération burkinabè d’athlétisme et de la Direction Provinciale des sports. Le premier prix côté homme repartira avec la somme de 1 million de francs CFA. En dehors des prix de chaque catégorie, il est prévu des prix des premiers pays de l’AES, les meilleurs des communes, des prix spéciaux FDS, VDP et PDI, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

