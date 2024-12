Musique : L’artiste Lil boy pose les pierres de sa carrière avec « Gateway to the World »

« Gateway to the World ». C’est le premier album de l’artiste chanteur burkinabè Lil boy. L’opus a officiellement été dédicacé le samedi 30 novembre 2024, à Ouagadougou.

Piqué par le virus de la musique depuis son enfance, Boua Talato Issa, connu aujourd’hui sous le sobriquet Lil Boy vit pleinement sa passion depuis 2020. Avec son titre Je t’a-i-m-e, l’artiste a officiellement marqué son entrée dans l’univers musical burkinabè.

Après un parcours musical riche en expériences, Lil boy pose un jalon avec « Gateway to the World ». Ses 10 titres, entre chansons, instrumentales et remix, témoignent de sa maturité artistique.

Dans ce savant mélange de textes et de rythmes, l’artiste aborde plusieurs thématiques. « Dans l’album j’ai parlé du respect de la mère, il y a l’éveil de conscience des Africains, aussi, j’invite les camarades à se battre pour atteindre leurs objectifs, il y a la motivation, la bravoure », a expliqué Lil boy.

Pour ce qui est de la promotion de l’album dans l’industrie musicale burkinabè, l’artiste et son équipe n’entendent pas faire dans la dentelle. « Déjà, nous venons avec une nouvelle sonorité. L’artiste a une histoire avec le Ghana donc il y a ces rythmes ghanéens qui sont dans le style musical de l’artiste.

On y retrouve un mélange de dance all et de l’afro beat, ce qui forme un rythme particulier », a souligné Jaques Bakouan, manager de l’artiste Lil boy. En outre, l’artiste prévoit des concerts d’abord dans son village natale, et ensuite dans les villes du Burkina Faso.

