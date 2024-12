Le Burkina Faso commémore la journée mondiale du Sida en différé le jeudi 5 décembre 2024

publicite

Le mardi 3 décembre 2024, le Centre National de Lutte Contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLST-IST ) a annoncé la commémoration en différé de la journée mondiale du Sida au Burkina Faso, prévue le jeudi 05 décembre 2024, à Ouagadougou. Cette activité est placée sous le haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle tiendra sous le thème « Ensemble pour des services VIH inclusifs ».

Commémorée le 1er décembre de chaque année, la journée mondiale du Sida sera célébrée en différé cette année au pays des hommes intègres. Justifiant le choix du thème retenu pour cette édition, Dr Seydou Ouattara, secrétaire permanent du CNLST-IST a fait comprendre que cela s’est fait en tenant compte du contexte national pour ainsi favoriser l’accès équitable aux services de soins.

« Le thème de la commémoration de la Journée Mondiale du Sida 2024 est contextualisé pour prendre en compte la disponibilité et l’accès équitable aux services essentiels VIH de qualité dans un environnement qui garantit et promeut», a-t-il dit.

Selon Dr Seydou Ouattara, l’implication de toute personne infectée est très importante pour parvenir à l’éradication de cette maladie. «Pour mettre fin au sida, nous devons atteindre et impliquer toutes les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont les plus exposées aux risques d’infection ou qui sont affectées par le virus, notamment les personnes les plus exclues et marginalisées», a-t-il souligné.

Faisant un point de cette maladie au Burkina Faso, Dr Ouattara a confié qu’ en fin 2023, la situation de l’épidémie du VIH, faisait ressortir : une prévalence de 0,6% dont 0,7% chez les femmes et 0,4% chez les hommes.

Il a ajouté que : «95 000 adultes et enfants estimés vivaient avec le VIH dont 55 000 femmes, 31 000 hommes et 9 500 enfants de moins de 14 ans ,les nouvelles infections chez les adultes et les enfants étaient de 1900 , les décès liés au VIH sont estimés à 2 600,les orphelins dus au VIH étaient au nombre de 86 000 »

Au niveau mondial, à en croire Dr Ouattara, plus de 39,9 millions de personnes vivent avec le VIH dont 9,3 millions n’ont toujours pas accès à un traitement salvateur.

À la suite de Dr Ouattara, Dr Salam Dermé, chef du département de santé du secrétariat permanent du CNLST-IST a, pour sa part, déploré la négligence des jeunes à se protéger lors des rapports sexuels. « La Jeunesse ne se protège plus. Donc nous voulons les inviter à se protéger. Nous invitons également les autorités à continuer de financer pour que nous puissions continuer avec l’achat des médicaments», a-t-il bouclé.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

