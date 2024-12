Ligue des consommateurs du Burkina : 72h de croisade pour le « Made in Burkina Faso »

publicite

La Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) organise, du 13 au 15 décembre 2024, les Journées de sensibilisation au consommer local. Dans ce cadre, elle a tenu une conférence de presse le mardi 03 décembre pour faire le point sur l’organisation de cet évènement.

Valoriser la production et la transformation des produits « Made in Burkina Faso », tel est l’objectif de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso à travers les 72 heures du consommer local, prévues au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou, à partir du 13 décembre prochain. L’objectif visé par cette structure de défense des droits des consommateurs est d’offrir une opportunité de sensibilisation des populations sur l’importance de consommer les produits nationaux.

Le thème retenu pour cette première édition des 72 heures du consommer local est « Pour une consommation responsable, consommons les produits locaux ». Selon Dasmané Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, ce thème s’inscrit dans la logique de la notion « Consommons burkinabè », qui vise à promouvoir et valoriser les produits et services fabriqués localement, tels que les aliments, les textiles et les produits artisanaux, pour stimuler le développement économique et social du pays.

Informer sur les avantages du consommer local

Pour la Ligue des consommateurs, cette initiative contribue à encourager la consommation des produits et services fabriqués localement, à aider les agriculteurs, artisans et petites et moyennes entreprises à accéder au marché, et à améliorer la qualité de leurs produits. Il s’agit également, selon Dasmané Traoré, « d’informer les consommateurs sur les avantages de choisir les produits locaux, tant sur les plans économique, sécuritaire qu’environnemental ».

Les 72 heures du consommer local visent aussi à faciliter les échanges entre producteurs locaux, distributeurs et consommateurs. L’événement ambitionne, à terme, de mettre en place le mois du consommer local. À travers ces efforts, Dasmané Traoré espère contribuer à créer un environnement économique plus résilient, à améliorer les revenus des acteurs locaux, tout en renforçant la souveraineté alimentaire du pays.

Assurer la veille

Cette activité, placée sous le patronage du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, comprend plusieurs volets : la cérémonie officielle d’ouverture, des panels sur le consommer local, une rue marchande, des animations et des jeux-concours.

En tant que structure d’éveil et d’alerte, la Ligue des consommateurs a également abordé les préoccupations liées à la disponibilité de certains produits de première nécessité. Elle a salué la mise en place d’un cadre de concertation tripartite sur les produits de grande consommation, qui permettra au gouvernement, aux consommateurs et à la société civile de fixer des prix consensuels pour ces produits.

