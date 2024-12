« Il y a des perceptions populaires qui font croire que quand on est défenseur des droits humains, on est du côté des terroristes » (Alida Henriette Gonta Da)

La 3ème édition du Forum national des défenseurs des droits humains se tient du 9 au 10 décembre 2024 à Ouagadougou. L’initiative est de la Commission nationale des droits humains (CNDH) du Burkina Faso en partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD). Les travaux seront centralisés autour du thème « Contribution des Défenseurs des droits humains (DDH) à la résolution de la crise sécuritaire ».

Le Forum national des défenseurs des droits humains a pour objectif général de créer un espace d’échanges avec les défenseurs des droits humains sur leur contribution à la lutte contre le terrorisme et à la consolidation de la cohésion sociale.

De ce fait, la présidente de la CNDH Alida Henriette Gonta Da a expliqué que durant les deux jours de travaux, les participants venus des 45 provinces du Burkina Faso vont mener des réflexions autour du thème « Contribution des DDH à la résolution de la crise sécuritaire », avec pour but de développer des stratégies à mettre en œuvre pour une contribution efficace et efficiente à la lutte contre le terrorisme et à la consolidation de la paix. D’ailleurs, Alida Henriette Gonta Da a soutenu que la tribune du forum sera également une vitrine pour crédibiliser davantage les défenseurs des droits de l’homme qui sont souvent incompris.

« Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire et quand on se dit défenseur des droits humains on doit être à mesure de porter sa contribution pour pouvoir accompagner ceux-là qui travaillent pour nous débarrasser de ce terrorisme. Et aussi autour de la question des droits humains on a beaucoup de préjugés. Il y a des perceptions populaires qui font croire que quand on est défenseur des droits humains, on est du côté des terroristes.

Mais ici, ça sera l’occasion de voir ensemble comment on peut trouver des stratégies, des approches pour pouvoir mieux éclairer la population par rapport à cette mauvaise perception. Et nous voulons également nous accorder sur les outils et les canons que nous devons utiliser pour déconstruire tous ces préjugés qu’il y a autour de la question des droits humains », a-t-elle argué.

Dans la même lancée, la représentante du haut-commissariat des Nations Unies pour le droit de l’homme Zeinab Diaby a renchérit sur le thème en exhortant les défenseurs des droits de l’homme à jouer pleinement leur rôle malgré les défis auxquels ils peuvent être confrontés.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

