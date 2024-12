Conduite de l’action gouvernementale : Le nouveau Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, installé dans ses fonctions

publicite

Le nouveau Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement pris fonction, ce lundi 09 décembre 2024, à Ouagadougou. Celui qui a désormais la charge de conduire l’action gouvernementale a été installé dans ses fonctions par le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré.

« Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Par décret N° 2024-1565/PRES du 07 décembre 2024 portant nomination d’un Premier ministre, vous avez été nommé en cette qualité. Au nom de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de Premier ministre ce jour 09 décembre 2024 avec nos vives félicitations et nos vœux de pleins succès ».

C’est par cette formule consacrée que le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré, a installé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo dans ses fonctions de Premier ministre.

Après son installation, le nouveau Premier ministre a traduit sa profonde gratitude au Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en sa personne pour assumer cette haute responsabilité. Tout en s’engageant pour mériter cette confiance, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu un hommage à son prédécesseur pour le travail abattu à la tête du Gouvernement.

« Je prends mes fonctions à la tête du Gouvernement à un moment où, certes il y a des acquis sur plusieurs chantiers, mais les Burkinabè nourrissent encore beaucoup d’espoir et d’attentes. Les Burkinabè souhaitent revoir leur pays pacifié pour mener à bien leurs activités dans la quiétude. Ils souhaitent vivre dans un pays pleinement souverain, et totalement reconquis. Les Burkinabè attendent également la mise en œuvre diligente de grands projets structurants à même d’améliorer significativement leurs conditions de vie.

Les défis sont nombreux sur le plan de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de l’autosuffisance alimentaire, des infrastructures, pour ne citer que ces domaines. Je prends donc mes fonctions dans ce contexte difficile où il faut faire la guerre tout en actionnant sur les manettes du développement socioéconomiques harmonieux », a-t-il indiqué.

Tout en abordant cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement, il a poursuivi en ces termes : « Il s’agira pour nous de mobiliser l’équipe gouvernementale pour la mise en œuvre diligente et efficace des orientations du Président du Faso. Face aux défis actuels, nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts, pour montrer à la face du monde, la résilience, l’attractivité de notre pays et la détermination de notre peuple à triompher du combat engagé contre les forces du mal et pour son indépendance véritable.

La tâche est immense mais je n’ai aucun doute, qu’avec l’abnégation, l’engagement et la détermination de tous, nous parviendrons à engranger des résultats probants en faveur du bien-être des Burkinabè ». Se considérant comme un Premier ministre en mission, il a dit pouvoir compter sur l’accompagnement du personnel de la Primature dans la poursuite de la vision du Chef de l’Etat.

Quant au Premier ministre sortant, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, il a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au Président du Faso pour la confiance placée en lui pour conduire l’action gouvernementale, et à tous les membres du Gouvernement pour l’accompagnement dont il a bénéficié.

Il a aussi transmis ses félicitations à son successeur avec qui il a travaillé depuis 2022. A son successeur, il a décliné les priorités du moment, qui à son avis portent sur la sécurité, la refondation de l’Etat en cours, et la Confédération des Etats du sahel, dont il a souhaité la consolidation.

A l’issue de son installation, le nouveau Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait le tour des bureaux de son Cabinet pour constater les conditions de travail de ses collaborateurs et leur transmettre tous ses encouragements.

Source : DCRP/Primature

