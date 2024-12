Expertise nationale dans le secteur minier : « Plus jamais notre charbon fin n’ira hors du pays pour être traité » (Jean Emmanuel Ouédraogo)

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce mardi 10 décembre 2024, à Ouagadougou, la cérémonie de remise des premiers lingots d’or issus du traitement de la cargaison de charbon fin de la mine d’or d’Essakane abandonnée au profit de l’État burkinabè. Cela traduit la vision des autorités de la Transition de créer de la richesse à travers la promotion de l’expertise nationale dans notre secteur minier.

À ce jour, la société GOLDEN HAND SA a traité avec succès environ 142,37 tonnes de résidus miniers après neutralisation de l’arsenic, soit 32,31 % de la quantité totale de la cargaison remise, donnant lieu à la livraison de 44 lingots d’or d’un poids total de 93,197 kg d’une pureté élevée, ainsi qu’environ 1,628 kg de scories, a indiqué le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui a ajouté que cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d’or.

Selon lui, le choix porté par l’État sur GOLDEN HAND SA, la toute première usine de traitement de résidus miniers au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine, avec une technologie entièrement développée par des ingénieurs burkinabè pour le traitement de la cargaison de charbon fin, n’est pas fortuit.

« Il traduit notre vision de créer de la richesse à travers la promotion de l’expertise nationale dans notre secteur minier, gage d’un développement socio-économique endogène et durable », a expliqué le Chef du Gouvernement. Le Burkina Faso s’engage résolument dans la valorisation locale de ses ressources, grâce à une technologie 100 % nationale et un soutien affirmé du Gouvernement.

« Tout en souhaitant longue vie et prospérité à la société GOLDEN HAND SA, je voudrais rassurer une fois de plus ses promoteurs de l’accompagnement du Gouvernement. Car, plus jamais notre charbon fin n’ira hors du pays pour être traité. Il sera traité efficacement par nos chimistes, à partir d’une technologie 100 % burkinabè, par nos frères et sœurs burkinabè, afin de contribuer à consolider notre économie pour un développement endogène, durable et profitable à tous », a-t-il martelé.

Concernant la provenance de ce charbon fin, le Chef du Gouvernement a fait savoir que l’accord transactionnel a été conclu entre la société IAMGOLD ESSAKANE SA et l’État en décembre 2023.

« Dans le cadre du dénouement de l’affaire dite « Charbon fin », sur requête de la société IAMGOLD ESSAKANE SA, un accord transactionnel a été conclu entre elle et l’État en décembre 2023. Au terme de cet accord, outre le paiement d’une amende de 9 milliards F CFA par la société IAMGOLD ESSAKANE SA, il a été convenu de l’abandon, au profit de l’État, de l’ensemble de la cargaison de charbon fin, objet du différend, soit au total plus de 440 tonnes de résidus miniers », a rappelé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il faut rappeler que c’est le mardi 23 janvier 2024 que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré les activités de l’usine de traitement des résidus miniers Golden Hand SA.

La société GOLDEN HAND SA est détenue par des nationaux à hauteur de 40 % pour l’État burkinabè et de 60 % pour le secteur privé national.

Source : DCRP/Primature

