La 2e édition du Restaurant de Mad attendue du 15 au 22 décembre 2024

publicite

0 Partages Partager Twitter

En vue d’égayer les papilles des Ouagavillois, un concept est né, « Le restaurant de Mad ». Après une première phase qui a fait des échos favorables, une 2e édition est attendue du 15 au 22 décembre 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Ouagadougou accueillera du 15 au 22 décembre prochain le Restaurant de Mad acte 2. Un événement culinaire unique qui promet de révolutionner la scène gastronomique locale.

Ce restaurant éphémère a pour ambition de faire découvrir aux Burkinabè le concept innovant des restaurants et de mettre en lumière la richesse de la gastronomie africaine à l’échelle internationale. Les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de cet événement lors d’un point presse tenue le 9 décembre 2024, suscitant ainsi un engouement certain.

Selon les promoteurs, cette initiative a un but précis. « C’est un évènement qui promeut les restaurants éphémères. C’est-à-dire un restaurant qui apparait durant une période et qui part. En organisant cet évènement, on a pour objectif de passer en revue plusieurs trucs, que ce soit le volet africain, occidental, l’organisation, tout ce qui est formation », a expliqué d’entame Madiha Tinto, promotrice du restaurant le Mad.

A l’écouter, cette 2e édition vient avec une brochette d’activités, pour ravir les papilles des participants. « Au programme, on a un atelier de cuisine, un buffet africain, une soirée gastronomique occidentale, et un brunch. Avec tous ces évènements, on va retrouver le restaurant ouvert de 11 heures à 23 heures pour les menus à la carte. Ce restaurant rassemble plusieurs personnes de plusieurs âges », a ajouté la promotrice.

Le restaurant Mad n’entend pas faire dans la dentelle, pour cette 2e édition. En effet, « Grâce à l’application GoChap. A travers cette plateforme, chaque personne qui veut peut commander directement, et on vous fait une livraison partout où vous êtes ». Cette stratégie entend donner le goût des mets à ceux qui en désirent, sans pour autant bouger d’un iota.

Ainsi donc, rendez-vous est pris du 15 au 22 décembre 2024, pour déguster les mets locaux et occidentaux, grâce au restaurant le Mad acte 2, au Convivium Luxury Lounge.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite