Assassinat Norbert Zongo et compagnons : 26 ans après, l’engagement des siens ne faiblit pas !

A l’occasion des 26 ans de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons d’infortune, le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés (CCVC) ont procédé à un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes desdits disparus, ce vendredi 13 novembre 2024, au cimetière municipal de Gounghin, à Ouagadougou.

Ils ont également déposé des gerbes de fleurs sur la tombe de l’élève Flavien Nébié ainsi que sur le Carré des Martyrs, en mémoire aux disparus de l’insurrection populaire de 2014 et de la résistance victorieuse au putsch de 2015 et à toutes les autres victimes des crimes de sang.

L’Association des journalistes burkinabè (AJB), dans son message, a essentiellement demandé « Vérité et justice » et a dit « Non » aux menaces contre les journalistes ainsi qu’à « la caporalisation et au bâillonnement des médias publics par l’exécutif ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

