Deuxième session ordinaire du CASEM du ministère des finances : Bilan et perspectives passés à la loupe

Le Ministère de l’économie et des finances a tenu la deuxième session ordinaire de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) ce vendredi 13 décembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif est de faire le bilan des activités menées courant 2024 et établir des perspectives pour l’année 2025.

Le Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de l’économie et des finances se fixe pour objectif d’évaluer périodiquement les actions et le fonctionnement dudit département, afin d’améliorer les performances, de consolider les acquis tout en prenant des mesures pour pallier les difficultés.

Pour cette deuxième session ordinaire, le ministre de l’économie et des finances Dr Aboubacar Nacanabo, a notifié qu’il s’agira essentiellement d’examiner le rapport bilan de la mise en œuvre du plan de travail 2024 au 30 novembre. Un bilan qu’il a jugé assez satisfaisant au regard des acquis engrangés.

« L’engagement sans faille, l’abnégation et l’ardeur au travail dont a fait montre l’ensemble du personnel du ministère ont permis d’engranger des résultats majeurs au nombre desquels, nous pouvons citer : la mobilisation des ressources propres à hauteur de 2 439,86 milliards FCFA F CFA sur une prévision de 2 976,054 milliards FCFA base LFR, soit un taux de recouvrement de 82% au 30 novembre. Ce niveau de mobilisation est en hausse de 87,84 milliards FCFA (+3,73%) par rapport à la même période en 2023.

Le recouvrement de 162,64 milliards FCFA au titre du fonds de soutien patriotique sur une prévision annuelle de 150 milliards ; le recouvrement de 42,07 milliards FCFA au profit des budgets des collectivités territoriales correspondant à un taux de recouvrement de 108,39% ; le financement de 12 projets structurants à hauteur de 382,74 millions FCFA dans le cadre des programmes « Burkina Start up » et « journées agro-alimentaire ». l’octroi de crédits d’investissement à vingt-quatre (72) entreprises pour un montant cumulé de 10,932 milliards FCFA ; la répression de 317 cas de fraudes lors des contrôles », a-t-il entre autres cité.

Par ailleurs Dr Aboubacar Nacanabo a soutenu que les sessions du CASEM constituent des cadres de réflexion sur des thématiques stratégiques d’intérêt commun. Ainsi donc, a-t-il informé de la mise en place d’une commission de régulation des dysfonctionnements dans l’administration publique. Du reste, il a rappelé que le CASEM sera également l’occasion d’adopter le plan de travail 2025. « La consolidation des acquis requiert pour l’année 2025 la poursuite et l’intensification des efforts pour relever les défis du moment en mettant l’accent notamment sur :

l’optimisation de la mobilisation des ressources pour le financement du développement ; la poursuite de l’assèchement des sources d’approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre ; la modernisation du système de lutte contre la fraude ; le renforcement du contrôle, des audits et la défenses des intérêts de l’État ; la poursuite de la dématérialisation des procédures de passation et d’exécution des marchés publics ; l’amélioration de la gestion budgétaire et du patrimoine ; le financement de projets structurants et prioritaires ; la poursuite de la préparation de nouveaux pôles de croissance ; l’élaboration du rapport général de l’ENP post 2025 », a-t-il notifié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

