En 2023, le ministère de l’économie a réalisé un taux de recouvrement de 101,58 %

Au titre de leur deuxième session du conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) 2023, les agents du ministère de l’économie, des finances et de la prospective vont évaluer et adopter le rapport bilan de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023 à la date du 30 novembre et le plan de travail annuel 2024 ce mardi 26 décembre 2023 à Ouagadougou.

En 2023, à en croire, le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubacar Nacanabo, en dépit de la double crise sécuritaire et sanitaire difficile, le Burkina Faso a continué sa marche «radieuse vers un développement économique et social inclusif, grâce au patriotisme, à l’intégrité, à l’engagement constant et à une résilience à toute épreuve de ses fils et filles, déterminés à repousser au quotidien dans l’union des cœurs et des forces, ainsi que la diversité et complémentarité des compétences les barrières de l’impossible et de l’adversité».

Il a avancé que des actions fortes ont été engagées pour endiguer la menace terroriste qui entrave les efforts de développement. Dressant le bilan réalisé par son département au cours de l’année qui s’achève, il a mentionné la mobilisation des ressources propres à hauteur de 2 351,25 FCFA sur une prévision de 2 314,77 milliards FCFA, soit un taux de recouvrement de 101,58 %, le recouvrement au profit des collectivités territoriales de 40,38 milliards FCFA, soit un taux de 94,56% par rapport à la prévision annuelle et l’apurement des Restes à recouvrer (RAR) à hauteur de 125, 89 milliards FCFA soit un taux de 12,12 %.

«Les avancées dans l’informatisation du cadastre foncier national, avec 848 903 références cadastrales des régions qui ont été traitées et importées dans l’application e-cadastre, le financement de 68 projets du programme AgriNova, de 24 PME et de 9 grandes entreprises à hauteur de 6 milliards CFA, la mise en œuvre de quatorze projets et programmes de développement dans différents domaines avec d’importantes interventions en faveur du bien-être des populations notamment les personnes déplacées internes et leurs hôtes», a-t-il énuméré.

Dans ce bilan, le ministre en charge de l’économie a ajouté la saisie de 231 motos et de 203 bidons de carburant, de 1 182 cartons et lots en vrac de médicaments contrefaits, de 3 729 kg et 501 plaquettes de chanvre indien dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aussi, ce CASEM se tient-il sous le thème « Valorisation des entreprises locales dans la commande publique ». Sur ce, le ministre Nacanabo a souligné qu’avec les perturbations constantes de l’environnement économique mondial, dues aux tensions géopolitiques et aux chocs exogènes, «le réflexe de se recentrer sur nos propres forces, à travers la valorisation des entreprises locales dans la commande publique me parait être une alternative crédible et sure pour éviter certaines surprises, mais assurément pas à n’importe quel prix».

Pour l’année 2024, le patron des «argentiers» burkinabè a informé que l’accent sera mis sur l’optimisation de la mobilisation des ressources pour le financement du développement, la poursuite de l’assèchement des sources d’approvisionnement des Groupes armés terroristes en ressources de tout genre, entre autres.

