9e édition de la Foire de la volaille locale du Nahouri : Rendez-vous du 28 au 30 décembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 28 au 30 décembre 2023 à Pô, il se tiendra la 9e édition de la foire de la volaille locale du Nahouri. Le samedi 23 décembre 2023, à Ouagadougou, les organisateurs étaient face à la presse à propos.

La suite après cette publicité

« Volaille locale en voie de disparition face aux croisements exotiques incontrôlés. Enjeux, défis et perspectives ». C’est le thème choisi par l’Union provinciale des sociétés coopératives avec conseil d’administration des éleveurs de la volaille locale du Nahouri (UPSCOOP/CA/EVL/N) à l’occasion de la tenue de la 9e édition de la foire de la volaille locale du Nahouri.

Ce thème, afin d’établir l’approche multi-secteur, car, il pourrait apporter de la valeur ajoutée pour la durabilité et la diffusion des pratiques locales d’adaptation, a expliqué le comité d’organisation.

Kaouolobou Saïbou, président de l’UPSCOOP/CA/EVL/N, a fait savoir que cette 9e édition a pour but de montrer les potentialités que possède la province du Nahouri dans le domaine avicole. « Notre but est de porter à la connaissance de l’opinion publique et à tous les acteurs du domaine avicole les potentialités que regorge notre province », a-t-il expliqué.

La 9e édition de la foire de la volaille locale du Nahouri, ce sera aussi des récompenses, des panels et une rue marchande.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite