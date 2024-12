5e mission d’appui à la mise en œuvre et revue à mi-parcours du PRSA-BF : 42% de taux d’exécution physique à la date du 30 novembre 2024

publicite

La 5e mission d’appui à la mise en œuvre et revue à mi-parcours du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF) est intervenue ce lundi 16 décembre 2024, à Ouagadougou. La cérémonie officielle d’ouverture des travaux a eu lieu sous la présidence de Lompo Danani, Secrétaire général (SG), représentant le ministre de l’agriculture.

Depuis juin 2022, le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest est mis en œuvre au Burkina Faso. Selon Salif Tentinka, Coordonnateur national du programme, il est important à un moment de l’exécution dudit programme de marquer une halte avec l’ensemble des acteurs et des partenaires afin d’apprécier le déroulé du programme ; constater les acquis, les insuffisances.

« Ce programme, dans sa mise en œuvre, des résultats palpables commencent à sortir de terre, des infrastructures commencent à pousser, des aménagements commencent à se faire dans les 7 régions de couverture d’intervention du projet », a-t-il fait remarquer. Lompo Danani, Secrétaire général (SG), représentant le ministre de l’agriculture, a laissé entendre que du fait de difficultés l’opérationnalisation du programme n’est intervenue qu’à partir de 2023.

Il a cependant fait noter, en dépit de ce retard, principales réalisations à savoir « la diffusion des informations agrométéorologiques au profit de 69 929 producteurs, la réalisation des actions préalables à la réhabilitation et à la modernisation de la plaine irriguée de Bama d’une superficie de 1 260 ha, l’appui au labour de 6 000 ha de bas-fonds et de terres hautes au profit de 11 399 producteurs dont 42% de femmes et 39% de jeunes, la mise en œuvre de 304 microprojets subventionnés à plus de 3 577 480 668 F CFA…».

A la date du 30 novembre 2024, a aussi indiqué M. Lompo, les taux d’exécution du programme sont évalués à 42% sur le plan physique et à 56,44% au niveau financier. Avançant en outre des bons respectifs de 25 et de 31 points depuis la dernière mission conjointe d’appui conjointe de mai 2024, l’évolution du taux de décaissement de 30, 98% à 53,24% de mai à aujourd’hui et de l’atteinte de la cible bénéficiaire direct à près de 78%, le SG a fait savoir son optimisme quant à l’atteinte des résultats du programme.

Erick Abiassi, chargé du PRSA-BF à la Banque mondiale (BM), a rappelé et insisté sur l’importance de cette présente mission d’évaluation. A l’occasion des échanges, qui se tiendront sur plusieurs jours, il a invité l’ensemble des participants à la sincérité de sorte à trouver des solutions pour la bonne suite du programme.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré Le Programme de résilience du système alimentaire (PRSA) en Afrique de l’Ouest est une réponse des organisations régionales à la faible productivité du système alimentaire. Il s’agit d’un programme régional mis en œuvre avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale et du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire suivant une approche programmatique multi phase. La composante Burkina Faso s’inscrit dans les priorités nationales déclinées dans la Politique sectorielle « production agro-sylvo-pastorale (PS-PASP) » qui visent la transformation structurelle de l’économie, le plan d’actions pour la stabilisation et le développement qui est l’instrument central d’opérationnalisation de la Politique nationale de développement, l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 qui vise la souveraineté alimentaire et la création d’emplois décents dans le secteur agropastoral. Le PRSA-BF est rentré en vigueur en juin 2022 pour une période de 05 ans. TSPZ Burkina 24

