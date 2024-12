Tournoi Pro Jeunes Talents U17 au Burkina Faso : La troisième édition annonce des innovations

publicite

La troisième édition du tournoi de football Pro Jeunes Talents U17 revient le 5 janvier 2025 pour plusieurs mois de communion autour du ballon rond, sur le terrain espoir 2000 du quartier Nagrin de Ouagadougou. Le comité d’organisation de ce tournoi de détection de jeunes talents et de la promotion du vivre-ensemble a donné les couleurs de ce troisième rendez-vous le dimanche 15 décembre 2024. Entre autres, le règlement intérieur et les conditions de participation à cette compétition ont été dévoilés.

Permettre aux jeunes footballeurs dans les centres de formation formels et informels du Burkina Faso de pouvoir s’exprimer afin d’espérer une meilleure visibilité est la raison évoquée pour lancer en 2023 le tournoi de football Pro jeunes Talents U17, selon son comité d’organisation. Les couleurs de la troisième saison de ce tournoi ont été annoncées le dimanche 15 décembre 2024.

Déjà, selon le président du comité d’organisation Wendkuni Bilgo, 32 équipes réparties dans 8 poules de 4 prennent part à ce troisième rendez-vous. Les matchs se joueront les weekends. 35 minutes par période sont réservées pour les phases de poule. Les phases d’élimination directe, elles se jouent en 40 minutes par période.

« On a fait le choix de jouer deux fois 35 minutes pour des questions d’organisation et de moyens. Aujourd’hui la compétition est essentiellement financée par les membres du comité d’organisation et plus elle s’allonge plus elle devient budgétivore.

Donc, avec les deux fois 35 minutes on arrive à jouer deux matchs. les soirs on ne peut pas aussi commencer avant 15h. Pendant ces weekends on joue deux matchs, voilà pourquoi on a réduit à 35 minutes pour pouvoir avoir ces nombres de matchs», a fait savoir le président du comité d’organisation.

A partir de cette édition, l’équipe qui pourra remporter trois fois de suite le tournoi gardera le trophée selon le comité d’organisation, un peu comme les grandes compétitions internationales. Aussi, les joueurs qui réussiront à marquer trois buts dans un match repartiront avec le ballon du match. Selon Wendkuni Bilgo, les meilleurs joueurs de chaque match (hommes du match) repartiront avec des maillots offerts par l’équipementier de l’édition.

« L’homme du match, nous avons des coachs très expérimentés qui nous accompagnent pour la désignation. On met en place un comité pour chaque match pour le choix de l’homme du match », a dit Wendkuni Bilgo avant d’ajouter que, selon le règlement intérieur de la compétition, « il est exigé à toutes les équipes de se présenter avec des jeux de maillots de couleurs différentes ».

Le comité d’organisation a profité faire le tirage au sort des différentes poules. En rappel, ce sont des équipes de moins de 17 ans issus des différents quartiers de la ville de Ouagadougou qui vont s’affronter durant la saison avec pour objectif de repartir avec le trophée.

Les frais d’inscription à ce tournoi qui se veut une aubaine de démonstration de jeunes talents s’élèvent à 20 000 F CFA. Par ailleurs, le comité d’organisation n’a pas manqué d’appeler les équipes à faire valoir le fair-play pendant ces mois de communion.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

