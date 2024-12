INHEI : Le nouveau Directeur général Alain Edouard TRAORE installé dans ses fonctions

Prenant la parole, le Directeur général sortant, Dr Poussi SAWADOGO a dressé un bilan satisfaisant de son mandat. Invitant ses anciens collaborateurs à accompagner le nouveau Directeur général, il a souligné que leur contribution et l’accompagnement des autorités ont permis à l’INHEI de «gagner le pari de la formation d’excellence, couvrant les enseignements, l’encadrement des travaux académiques et l’animation des séminaires et conférences.

« L’INHEI a été conçu pour que le Burkina Faso puisse se doter d’un centre d’excellence en matière de formation diplomatique et de négociation diplomatique et cette vison nous devons continuer à la bâtir », a indiqué l’ambassadeur Alain Édouard TRAORE, après son installation. Il entend ainsi travailler à parachever l’œuvre de son prédécesseur afin de lui faire honneur en portant haut le flambeau de l’INHEI.

L’ambassadeur Directeur général, Alain Edouard TRAORE a aussi invité ses collaborateurs à se donner à la tâche et à servir du mieux qu’ils peuvent. « Tâchons de rendre nos autorités fières de nous et travaillons à être simplement de bons serviteurs au service de l’INHEI et au service du ministère des Affaires étrangères » a-t-il lancé. Il faut noter que Dr Poussi SAWADOGO a passé 2 ans et 6 mois à la tête de cette école d’excellence.