Burkina Faso : L’influence des réseaux sociaux sur le journalisme au cœur d’une rencontre d’échange entre Hommes de médias

Compte tenu de l’avènement des réseaux sociaux, influençant ainsi le journalisme, la Direction régionale de la communication et des médias du Centre a organisé un cadre de concertation à Ouagadougou avec les journalistes, le jeudi 19 décembre 2024, précisément à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC).

« Que faire de la montée des réseaux sociaux et l’exercice du journalisme ? » Telle était la question majeure de Jean Marie Toé, directeur de rédaction des Editions Sidwaya dès l’entame de la concertation.

Pour lui, « aujourd’hui les citoyens sont devenus des producteurs de contenus sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas pour autant que dans notre production de contenu nous devons faire fi des règles du métier parce qu’on est à la recherche du scoop ».

Ceci étant la raison pour laquelle il a préconisé qu’il faut s’adapter en réorganisant les rédactions, en créant des pages Facebook, en écrivant selon le style en ligne tout en gardant la pratique du métier en lui-même.

La directrice régionale de la communication et des médias du Centre, Noëlle Octavie Neya/Ouédraogo, a laissé entendre que ce second cadre de concertation témoigne de la mobilisation et du signe de l’engagement des journalistes pour le dialogue constructif aux recherches de solutions pour le développement du secteur de l’information.

Jean Marie Toé a par ailleurs estimé que le domaine a besoin d’assainissement. « Nous sommes entre professionnels, il faut poser le débat. Les décideurs sont là. Si le débat est sainement posé, il n’y a pas de raison qu’ils n’écoutent pas…», a-t-il invité.

Pour rappel, les échanges ont eu pour fil conducteur « la montée des réseaux sociaux et leur influence sur le journalisme ».

Rabiatou Zabré (Stagiaire)

Burkina 24

