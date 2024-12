Forces armées nationales : Le nouveau CEMGA reçoit ses attributs de Général de brigade

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce vendredi 20 décembre 2024, la cérémonie de remise officielle des attributs de Général de Brigade au Colonel Moussa DIALLO, nouveau Chef d’État-major général des armées.

« Général de Brigade Moussa DIALLO, je vous remets les insignes de votre grade ». C’est par cette formule que le Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé au port des épaulettes et à la remise du béret de Général de Brigade au nouveau Chef d’État-major général des armées.

Après avoir reçu ses insignes, le nouvel officier général a traduit sa reconnaissance au Chef de l’État pour la confiance et dit recevoir ses attributs de Général de brigade avec « un immense honneur et une profonde gratitude ».

« Au-delà d’être une importante étape de la carrière militaire, c’est aussi l’expression de la marque de confiance que le Chef suprême des Forces armées nationales et ma hiérarchie accordent à l’humble militaire que je suis. Permettez-moi donc, de vous assurer que j’en mesure pleinement la portée », a indiqué le nouveau Général de brigade Moussa DIALLO. Il a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à travailler à relever les défis et à être à la hauteur des attentes des plus hautes autorités.

Le Général de brigade Moussa DIALLO s’est également engagé devant le Chef suprême des Forces armées nationales « à assumer le grade de Général de Brigade en dirigeant avec sagesse et équité, engagement et détermination, courage et loyauté ».

En rappel, c’est le 17 décembre 2024 que le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales a pris un décret élevant au rang de Général de Brigade, le Colonel Moussa DIALLO. Et, le nouveau Général de brigade a été nommé jeudi 19 décembre, Chef d’État-major général des armées par décret du Président du Faso.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

