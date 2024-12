Thomas Sankara : « Un fou utile doté d’un magnétisme qui à la fois faisait peur, mais aussi attirait et séduisait » (Sita Tarbagdo)

publicite

Le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a organisé, à Ouagadougou, une conférence publique autour de la vie de feu le président Thomas Sankara, le samedi 21 décembre 2024, date de célébration de son 75e anniversaire de naissance.

« Sankara aurait eu 75 ans en ce samedi 21 décembre 2024 ». C’est en ces mots que le Colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS), a introduit la conférence publique voulue par son organisation afin de commémorer le 75e anniversaire de naissance de feu le Capitaine Thomas Sankara.

Trois thématiques ont fait l’objet de cette conférence. La première, « la vie et l’œuvre de Thomas Sankara de 1949-1987 », a été développée par le journaliste à la retraite Sita Tarbagdo. En somme de son intervention, M. Tarbagdo dit garder l’image d’un homme plein d’énergie et de vie ; l’image de quelqu’un qui lorsqu’il apparaissait, on le sentait, on le vivait avec admiration et respect.

« Chacune de ses apparitions était un événement porteur d’espoir », dit-il. Sankara, a-t-il aussi fait savoir, était « un fou utile doté d’un magnétisme qui à la fois faisait peur, mais aussi attirait et séduisait ».

« Les grandes réalisations de la Révolution démocratique et populaire (RDP) de 1983-1987 », la seconde thématique, a été abordée par Jean Hubert Bazié, ancien collaborateur du président Sankara.

Il a fait remarquer que les grandes réalisations de la RDP existent ; qu’elles sont à la disposition de tous ; qu’elles inspirent le monde et nous parlent ; qu’elles sont d’ordre matériel et immatériel.

Entre autres réalisations, il a cité la vaccination commando, la promotion de la femme, les différentes interventions du président Sankara à l’international (discours à l’ONU et à l’OUA), la lutte contre la corruption à travers les Tribunaux populaires révolutionnaires), etc.

Luc Damiba, Secrétaire général (SG) du CIMTS, a parlé de « la campagne de collecte des archives et artefacts de la RDP : quelle contribution des révolutionnaires et des héritiers ? ».

A travers ladite campagne, a-t-il expliqué, il s’agit de retrouver tous objets se rapportant directement à la personne de Sankara. Ces effets ou objets, a-t-il laissé entendre, peuvent être des témoignages d’anciens, des photos de Sankara… des manuscrits du président Sankara. La campagne, des dires de Luc Damiba, devrait durer plusieurs années.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

