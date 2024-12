Burkina Faso : Les meilleurs contribuables et travailleurs des impôts mis sous les feux des projecteurs

publicite

Le 20 décembre 2024, la Direction générale des impôts a rendu hommage aux acteurs clés de la fiscalité burkinabè. 56 contribuables, agents et responsables ont été récompensés pour leur engagement en faveur d’une fiscalité plus juste et plus efficace. Cette cérémonie, placée sous la haute autorité du ministre de l’économie et des finances, a été l’occasion de souligner l’importance de la fiscalité dans le développement de notre pays.

La 4e édition du Prix de l’excellence de la Direction générale des impôts (PRIEX/DGI)Prix de l’excellence de la Direction générale des impôts (PRIEX/DGI) a été l’occasion de célébrer l’excellence et le dévouement de nombreux agents des impôts.

56 distinctions, allant des prix spéciaux aux prix d’honneur en passant par les prix du meilleur contribuable, ont récompensé des parcours exemplaires et des réalisations remarquables dans le domaine de la fiscalité.



« Bien plus qu’une récompense, le Prix de l’Excellence de la DGI représente une tribune où sont valorisés le savoir-faire des collaborateurs et le civisme fiscal des contribuables. En rendant hommage aux plus méritants, ce prix invite aussi ceux qui hésitent encore à abandonner les sentiers de la facilité, de la médiocrité ou de la mauvaise gouvernance », a expliqué Eliane Talato Djiguemdé, directrice générale des Impôts.

Cependant, elle a salué la résilience ses agents qui, dans cette période de crise arrivent tant bien que mal, à contribuer pour le développement socio-économique du Burkina Faso.

« Malgré les défis socio-économiques, la Direction Générale des Impôts a mobilisé, au titre de l’année 2023, 1 368 milliards de francs CFA de recettes fiscales, dont 1 262 milliards de FCFA pour le budget de l’Etat, soit un taux de recouvrement de 97,79% de ses objectifs annuels. C’est pourquoi la promotion de l’excellence prend tout son sens », a-t-elle notifié.

Aissatou Nignan, de la direction régionale des Impôts des Hauts-Bassins a été sacrée super agent, lors de cette cérémonie de distinction, avec une moyenne de 100/100. Une joie comble pour elle de voir ses efforts récompensés. « C’est un jour inoubliable pour moi. Je suis très contente, et j’encourage mes collègues à faire comme moi », a lancé Aissatou Nignan.

La cérémonie a été placée sous l’égide de Fatoumata Bako/Traoré, ministre déléguée en charge du budget, représentant le ministre de l’économie et des finances. Dans ses propos, elle a souligné l’importance cruciale du rôle des agents des impôts dans la mobilisation des ressources publiques et a appelé à une poursuite des actions entreprises pour renforcer l’efficacité de l’administration fiscale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

