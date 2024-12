Badminton : Rachidatou Bilgo et Faisal Kafando, grands vainqueurs de la Coupe de l’Amitié Sino-burkinabè

publicite

La cinquième édition de la Coupe de l’Amitié Sino-burkinabè s’est disputée le dimanche 22 décembre 2024 au Centre Hamadiyya du Burkina Faso. Lors de cette compétition, qui mettait en jeu des motos pour les deux vainqueurs, ce sont Rachidatou Bilgo et Faisal Kafando qui se sont imposés.

La salle des sports du Centre Hamadiyya était surchauffée à l’occasion des finales de la Coupe de l’Amitié Sino-burkinabè, qui en était à sa cinquième édition cette année. Dans la catégorie individuelle, deux finales de taille. Chez les dames d’abord, Kadidiatou Diallo, qui a longtemps régné sur la discipline, était opposée à sa nouvelle rivale, Rachidatou Bilgo.

Et le public a eu raison de faire le déplacement, tant la compétition était animée. Après avoir dominé le premier set, Kadidiatou Diallo cède au deuxième set, obligeant les deux adversaires à recourir à un troisième set décisif. Ce dernier est très serré entre les deux joueuses. Mais Rachidatou se fait prendre à son propre piège en jouant avec facilité. Le troisième set est remporté 21-18 par Bilgo.

Une autre victoire au mental

Chez les hommes, Ousmane Ouédraogo affrontait Faisal Kafando. Les deux joueurs se connaissent bien pour s’être affrontés plusieurs fois en finale. Ousmane aborde la compétition avec plus de vivacité et enchaîne les bons coups dès le début. Faisal revient, mais ne peut empêcher Ousmane d’arracher le premier set (21-17). Faisal réagit toutefois au deuxième set, qu’il remporte sur le score de 16-21. Là également, un set décisif est nécessaire.

Faisal Kafando, mieux en place, ne laisse aucune chance à Ousmane et s’impose dans ce set par 21 à 10, remportant ainsi la victoire (2-1) sous les applaudissements de ses supporters. Pour leurs victoires, Faisal Kafando et Rachidatou Bilgo gagnent chacun une moto offerte par le partenaire Huawei. « En demi-finale, je m’étais blessé au genou, mais grâce aux conseils, j’ai pu m’en sortir », témoigne Faisal Kafando.

Le niveau progresse

« Je suis vraiment content et impressionné par ce que j’ai vu. Pendant tout le match, nous avons pu constater qu’il y a beaucoup de bons joueurs. Vraiment, le badminton du Burkina Faso a un très bel avenir. L’année prochaine, nous allons continuer à soutenir cette compétition », a affirmé le représentant de l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso Xi Wei, conseiller économique. Selon lui, ce soutien s’inscrit dans la droite ligne de la coopération qui existe entre le Burkina Faso et la Chine.

Attentes comblées pour le président de la Fédération burkinabè de badminton, Boukaré Ouédraogo, qui a vu près de 150 participants, dont une équipe du Niger, et une compétition réservée à des invités expatriés comme des Pakistanais, des Chinois et des Indiens.

« Nous constatons que d’année en année, le niveau progresse avec cette compétition. Avec cette coupe, le Burkina pourrait devenir un pays de badminton dans la sous-région », souligne Boukaré Ouédraogo. Après cette compétition, la fédération compte s’engager dans des compétitions internationales avec pour ambition de ramener plus de médailles.

D’autres prix

En double hommes, le duo Ousmane Ouédraogo, Fatao Tapsoba de Nash 1 s’est imposé face à Alain Ouédraogo et Mashoud Ouédraogo de Nash 2.

En double mixte, Rachidatou Belem et Mahamadi Tapsoba de Jeunesse ont pris le dessus sur l’équipe Bien-être de Bienvenue Compaoré et Samiratou Maiga. En double dame, Kadidjatou Diallo et Carine Ouédroago de Degamson a battu Samiratou Maiga et Kadiatou Kéré.

