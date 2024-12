Burkina Faso : Un atelier d’écriture mémorielle pour transmettre l’héritage militaire

publicite

Pour préserver la mémoire de l’armée burkinabè et transmettre son histoire aux générations futures, 25 hauts cadres militaires à la retraite participent à un atelier d’écriture mémorielle. Organisé par la Délégation aux Anciens Combattants et Anciens Militaires (DACAM), cet événement vise à recueillir les témoignages de ces hommes d’expérience et à les mettre à la disposition du grand public.

Dans l’optique d’accompagner les anciens militaires dans la rédaction de mémoires de leurs carrières professionnelles, la Délégation aux Anciens Combattants et Anciens Militaires (DACAM) organise un atelier de formation au profit de 25 officiers à la retraite.

Le lieutenant-colonel William Combary, délégué aux Anciens Combattants et Anciens Militaires (DACAM), a souligné l’importance de cette initiative pour préserver le patrimoine historique du Burkina Faso.

« Ces hommes et ces femmes ont consacré une grande partie de leur vie au service de notre nation. Leurs expériences sont une source d’inspiration pour les générations futures et nous devons tout faire pour les transmettre », a-t-il déclaré.

En leur offrant les outils nécessaires pour écrire leurs mémoires, la DACAM souhaite non seulement honorer leur parcours, mais aussi contribuer à une meilleure compréhension de l’histoire militaire du pays.

Selon Dr. Poussi Sawadogo, coach et diplomate, chaque individu a le devoir de transmettre son histoire aux générations futures. En écrivant ses mémoires, on laisse une trace de son parcours, contribuant ainsi à l’histoire collective d’une nation et offrant des repères aux plus jeunes.

« Ecrire ses mémoires, c’est une mission pour chaque personne, de pouvoir laisser des traces ; en tentant d’être un historien de son propre parcours. Vous savez qu’une vie peut refléter l’histoire de tout une nation et ces faits rapportés permettent à la génération future et à toutes les générations qui viennent de pouvoir avoir des repères pour non seulement grandir mais aussi servir », a-t-il souligné.

Quant au formateur Koba Boubacar Dao, la formation consiste à outiller ces militaires en projet d’écriture notamment en biographie et d’autobiographie. « Tout d’abord c’est de faire comprendre qu’ils ont du talent caché mais comment mettre en œuvre un projet d’écriture ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir aux générations futures pourquoi ne pas mettre cela à la disposition des lecteurs. Donc il s’agit de donner une phase théorique où il sera question de faire la différence entre la biographie, l’autobiographie et les mémoires », a-t-il signifié.

En rappel, organisé du 23 au 27 décembre au mess des sous-officiers, cet atelier a pour ambition d’éclairer les générations présentes et futures en mettant en lumière les expériences des anciens combattants.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

