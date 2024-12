Burkina Faso : 222 agents et personnes morales décorés par le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité

Ce 23 décembre 2024, le ministère de l’administration territoriale et de la mobilité, a reconnu le mérite de 222 hommes et femmes qui durant leurs carrières professionnelles, ont donné le meilleur d’eux même dans l’accomplissement des missions qui leurs étaient confiées.

La commémoration de la fête nationale du 11 décembre donne l’occasion aux autorités du Burkina Faso de reconnaitre le mérite des personnes pour les services rendus à la nation.

Au Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, 222 agents toutes catégories confondues et des personnes morales ont été désignés pour bénéficier de la reconnaissance, de leur effort à travers les décorations en 5 ordres.

Dont, l’ordre de l’étalon, l’ordre du mérite burkinabè, l’ordre de mérite de l’administration et du travail, l’ordre de mérite des transports, des infrastructures, de l’urbanisme et de l’habitat et la médaille d’honneur des collectivités locales.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Houndé, Souleymane Dianda a été fait chevalier de l’ordre de mérite de l’administration et du travail. L’administrateur civile qui à la tête de la commune de Houndé à vue ainsi donc ses efforts salués par les autorités.

« Également je dédie cette médaille à toute la population de Houndé que nous représentons. C’est une reconnaissance de ce qui a été fait comme efforts mais aussi une invite à continuer dans la dynamique et à mieux faire. Je profite dire merci à l’ensemble de mes collaborateurs de la mairie de Houndé, aux membres de la délégation spéciale qui nous accompagnent et nous permettent d’avoir des résultats sur le terrain », a-t-il exprimé.

Aussi l’association Faso One village, (AFOV) engagée dans la régulation de la circulation routière, a été faite chevalier de l’ordre du mérite des transports, des infrastructures, de l’urbanisme et de l’habitat. Son premier responsable Ousmane Sawadogo a exprimé sa reconnaissance aux autorités.

Il a saisi l’occasion pour donner la voix. « Je suis content et je lance un appel au peuple burkinabè, à tous les usagers de la route de respecter les agents régulateurs sur la route. Moi je dis la route ne tue pas ce sont des gens qui provoquent les accidents. Avec l’année qui tire vers sa fin prudence à tout le monde », a-t-il lancé.

Pour Émile Zerbo, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, ces décorations qui vont au-delà d’une simple formalité, vise à encourager les sacrifices consentis par les uns et les autres dans l’exercices de leurs missions et les encourager à mieux faire. « Chers récipiendaires en recevant aujourd’hui ces décorations, et attestations vous êtes les symboles d’une carrière marquée par le sens du devoir et de l’excellence, vous avez su incarner les valeurs de notre ministère rigueur, la responsabilité, l’amour du service publique », a-t-il exprimé.

Aussi, des attestations ont été remis à 61 agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Akim KY

Burkina 24

