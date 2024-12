Annonce : TECNO Spark30 Grafitti Challenge, le ring des talents extraordinaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Challenge avait pour but de mettre en compétition des talents de la peinture mais précisément du Graffiti, afin de dénicher deux maîtres de cet art.

La suite après cette publicité



Les hostilités se sont déroulées du dimanche 17 Novembre au lundi 18 Novembre 2024, de 6h à 18h sur le site évocateur d’art par excellence, le Musée National.

D’une part nos candidats sont passés au crible d’un membre de jury chevronné dans le domaine, et d’autre part ils ont été accompagnés par des mentors tous aussi expérimentés. Entourés du maximum de soutien possible, les participants se sont livrés en bataille.

Le dimanche 17 Novembre, compte tenu de la situation actuelle du BURKINA, l’épreuve du matin consistait à rendre hommage aux FDS du Burkina Faso à travers le premier Challenge du Grafitti.

Après cette première épreuve, 20 candidats ont été éliminés de la compétition. Sur les 30 candidats du départs,10 ont poursuivi le lundi 18.

Le lundi 18 Novembre a marqué la seconde moitié des affrontements.

Mais avant la compétiton,2 candidats retardataires sont éliminés pour cause de retard donc il ne restaient plus que 8 candidats pour continuer la course .

Ils se sont affrontés sur le thème de la reproduction textuelle et exacte du robot Bumblebee qui est un personnage des TRANSFORMERS (une franchise créée par les entreprises japonaise Takara Tomy et américaine Hasbro toutes productrices de jouets).

Le BumbleBee est un Autobot (robot qui se transforme en voiture) dont est inspiré Spark30 à cause de ses performances et surtout sa solidité.

Suite à ce défi, les 4 meilleurs ont été dénichés pour la finale.

Le soir, place à l’apothéose. Les 4 prodiges qui se sont démarqués des 30 autres ont donné le meilleur pour le trophée de Spark30 Grafitti challenge. Le Défi : Un freestyle sur le robot Bumblebee et le téléphone Spark30 édition Bumblebee. Les critères étant de déceler la meilleure technique et l’esprit le plus fertile, nous les avons retrouvé chez les 2 lauréats.

Le 1er a particulièrement séduit le jury par l’originalité de son chef-d’œuvre.

L’honneur a été pleinement rendu à ces deux artistes fans du dessin ou encore du graffiti. Ils ont reçu leurs récompenses des mains des responsables de la marque

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite