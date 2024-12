Projet de loi portant grâce amnistiante : Le ministre de la justice reçoit une délégation des familles de victimes du putsch manqué de 2015

publicite

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue BAYALA, a reçu en audience, une délégation des associations des familles des martyrs et des blessés du coup d’État manqué de septembre 2015, conduite par Aboubacar YELNOGO et Patrice SANOGO, le mardi 24 décembre 2024 à Ouagadougou.

Dans le cadre du processus d’adoption de la loi portant amnistie et conditions d’octroi de la grâce amnistiante pour les faits relatifs au coup d’État manqué des 15 et 16 septembre 2015, adoptée en Conseil des ministres le mercredi 18 décembre dernier, le Garde des Sceaux a tenu à rencontrer les représentants des associations des victimes.

L’objectif de cette rencontre était de leur expliquer le contenu de la loi, de garantir qu’elle ne porte atteinte à leurs intérêts et de recueillir leurs préoccupations en tant que victimes.

À l’issue des échanges, les représentants des familles des victimes ont déclaré avoir reçu suffisamment d’informations rassurantes quant à la préservation de leurs droits. Ils ont exprimé leur satisfaction de ne pas être laissés en marge du processus de cette loi.

Source: 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗝𝗗𝗛𝗥𝗜

