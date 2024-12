Burkina Faso : Des jeunes burkinabè unis contre le VIH/SIDA

publicite

L’association Jeunesse Active pour un Développement Durable et les Héroïnes du Faso ont organisé un forum national pour renforcer l’engagement des jeunes dans la lutte contre la pandémie du VIH SIDA. Avec le soutien financier de l’UNICEF et l’accompagnement technique du secrétariat permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA, cette conférence a rassemblé de nombreux jeunes déterminés à bannir le VIH du Burkina, ce vendredi 27 décembre 2024.

Si la prévalence du VIH au Burkina Faso a connu une baisse significative, elle reste préoccupante, notamment chez les jeunes âgés de 15 à 34 ans qui représentent plus d’un tiers de la population. « La prévalence globale du VIH au Burkina Faso est d’environ 0,6% dans la population âgée de 15 à 49 ans, un progrès significatif comparé aux décennies précédentes. Cependant cette situation varie selon les groupes spécifiques et les jeunes figurent parmi les groupes les plus exposés.

Selon le Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation, la population du Burkina Faso est estimée à 20 505 155 habitants et les jeunes de 15-34 ans, représente 32,6%. A cet effet, des actions déjà engagées doivent être renforcées pour une jeunesse sans VIH ».

Pour Zabré Boukary, coordonnateur national, l’objectif de ce forum était clair. Face au déplacement massif des participants, il s’est montré optimiste quant au fait que cette génération sera la dernière touchée par le VIH.

« L’objectif c’est de réunir les jeunes et discuter avec eux afin de renforcer leur engagement communautaire contre le VIH/SIDA. Vu l’engagement des jeunes et des organisations de jeunesse, nous nous disons que nous pouvons nous compter sur ces jeunes-là pour zéro nouvelle infection VIH au Burkina Faso», a-t-il espéré.

Partenaire de longue date dans la lutte contre le VIH/SIDA, l’UNICEF était présent à cette conférence comme partenaire financier. Représenté par Eric Ky, ce dernier a formulé plusieurs attentes pour l’issue de ce forum.

« Nous nourrissons de renforcer les capacités des jeunes. Il est essentiel de leur donner des outils nécessaires pour comprendre les enjeux du VIH et agir en conséquence. Aussi, nous travaillerons à faciliter l’accès aux services de dépistage, de prévention et de traitement.

Soutenir les initiatives communautaires car les projets portés par les jeunes doivent être encouragés et soutenus. Et pour finir, lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui restent un obstacle majeur à l’accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH ».

Ce forum national est une étape importante dans la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina Faso. Plusieurs activités de sensibilisation et de dépistages auront lieu dans cinq autres régions du Burkina Faso, pour un meilleur impact. En rappel la journée de lutte contre le VIH SIDA est commémorée le 1er décembre de chaque année.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

