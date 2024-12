Burkina Faso : Vers une réforme de la justice pour l’adapter à nos réalités socioculturelles

publicite

Dans la suite de sa Déclaration de politique générale (DPG), devant l’Assemblée législative de transition (ALT), ce vendredi 27 décembre 2024, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait savoir ses ambitions et celles de son gouvernement en ce qui concerne les secteurs du numérique, de l’habitat, de l’environnement, de l’éducation, du sport et de la santé.

Dans le domaine du numérique, le gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a informé de l’extension des réseaux large bande de communications électroniques dans 1 000 localités, le rétablissement des réseaux et services de communications électroniques au niveau des zones jadis impactées par l’insécurité et le renforcement de la sécurisation du cyberespace national.

Au niveau de la justice, le gouvernement entend poursuivre la conduite des réformes requises afin d’y intégrer les mécanismes endogènes de règlements des différends. Il prévoit en outre la réforme du code des personnes et de la famille, du code de procédure pénale, de la loi portant organisation judiciaire et du code pénal afin de rendre accessible la justice au plus grand nombre des Burkinabè et de l’adapter à nos réalités socioculturelles.

« Au-delà de l’institution de la journée dédiée aux coutumes et traditions, le gouvernement travaillera à l’adoption de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière pour mieux renforcer sa contribution à la cohésion sociale », a fait savoir le Premier ministre.

Cadre de vie décent et environnement

Le nouveau gouvernement veut donner aux Burkinabè et léguer aux générations futures un cadre de vie décent. Pour cela, le Premier ministre dit faire de la promotion des logements sociaux et de la problématique de l’habitat une priorité de son gouvernement.

« Nous avons la ferme conviction qu’un Burkinabè bien logé est un citoyen plus productif au service de la Nation, quel que soit son secteur d’activité », a dit Jean Emmanuel Ouédraogo, avant d’annoncer la construction de 50 000 logements d’ici à 2029, avec une priorité accordée aux habitats en hauteur dans un esprit de densification urbaine.

« Ce programme se réalisera sur toute l’étendue du territoire national, notamment dans 61 localités. Outre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le programme concernera 11 chefs-lieux de région, 21 chefs-lieux de provinces et communes urbaines, 25 communes rurales ainsi que 2 localités frontalières que sont Cinkansé et Dakola », a-t-il précisé.

A cela, Jean Emmanuel Ouédraogo a annoncé la mise en œuvre de projets d’envergure à savoir de la réalisation d’un complexe intégré de la transition constitué d’un immeuble à usage mixte de 7 niveaux, d’un marché moderne « marché de la transition », d’une cité de la renaissance de 300 logements à Bassinko et d’une ville nouvelle à Saaba.

Le gouvernement s’est en outre engagé à adopter et à mettre en œuvre l’initiative « la bataille de l’eau » dans le but de couvrir durablement les besoins en eau des populations sur tout le territoire national et soutenir la réinstallation et le relèvement des Personnes déplacées internes (PDI) dans leur localité d’origine.

L’offre et la qualité de soins sont inscrites en gras dans la feuille de route du gouvernement Ouédraogo. L’offre de soins, a alors mentionné le Premier ministre, portera sur l’accélération de la transformation des CSPS (ndlr, Centre de santé et de promotion sociale) des chefs-lieux des communes en centres médicaux ; la finalisation d’ici à la fin 2025 de grands chantiers de construction et d’équipement de nouveaux centres spécialisés et de nouveaux hôpitaux ; la réalisation de la transplantation rénale à court terme comme soin d’excellence et à coût abordable ; l’accélération de la transformation digitale du secteur de la santé en 2025…

Education et sport

Jean Emmanuel dit accorder une attention particulière à la promotion de la cantine endogène, bientôt encadrée par une loi ; à l’introduction des Technologies de l’information et de la communication (TIC) au préscolaire et au primaire ; à la digitalisation des outils et pratiques pédagogiques ainsi qu’à l’opérationnalisation des passerelles entre l’éducation non formelle et l’éducation formelle.

En matière de sports et des loisirs, les efforts, selon le Premier ministre, porteront sur la finalisation des travaux et l’homologation du stade du 4 Août avec l’aménagement et le bitumage des voies périphériques et d’accès au stade. Il sera aussi construit, foi de Jean Emmanuel, un stade moderne de 15 000 places à Bobo-Dioulasso.

Le Premier ministre a en somme de sa déclaration appelé au sursaut patriotique des Burkinabè pour assurer la mise en œuvre des grandes orientations afin de changer notre pays et répondre aux besoins actuels et futurs de nos populations.

Jean Emmanuel Ouédraogo a été nommé Premier ministre du Burkina Faso le 7 décembre par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Il a annoncé la composition de son gouvernement dès le lendemain, seulement 24 h après sa nomination.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Rabiatou Zabré (Stagiaire)

Burkina 24

