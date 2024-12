Musique : L’artiste musicien Jacquy Méda célèbre ses 15 ans de carrière

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste musicien Jacques Benienkoum Méda dit Jacquy Méda, a annoncé le 27 décembre 2024 à Ouagadougou, les couleurs de la célébration de ses 15 ans de carrière musicale prévue du 27 au 29 décembre à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Des prestations d’artistes, une rue marchande et la dégustation de mets locaux Dagara sont, les principales activités majeures de cette célébration des 15 ans de l’artiste musicien Jacques Benienkoum Méda dit Jacquy Méda. Une célébration qui se tient du 27 au 29 décembre 2024 au Palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané à Ouagadougou.

Selon l’artiste, après 15 ans dans la promotion de la culture Dagara par la musique, le parcours est satisfaisant avec cinq albums au compteur malgré les difficultés.

« 15 ans, ce n’est pas 15 jours et c’est pas permis pour tout le monde, voilà pourquoi on a décidé de rendre grâce à Dieu et dire merci. Il était bon pour nous de faire une halte pour encourager à la nouvelle génération et les inviter à emboiter notre pas parce que la musique c’est notre culture », a-t-il expliqué.

Pour le parrain de la célébration cet anniversaire le Professeur Hervé Mwinoné Hien, Jacquy Méda est l’artiste qui à révolutionner la musique Dagara dans le Sud-Ouest et au Burkina Faso en général.

« Depuis pratiquement cinq années, nous tournons dans la région du Sud-Ouest particulièrement au niveau du Ioba pour soutenir l’excellence scolaire et qui dit excellence scolaire dit culture, éducation, motivation et il nous à accompagner dans cette tournée. J’ai vu en lui un artiste qui à révolutionner la musique dagara », a-t-il expliqué.

L’artiste musicien Jacques Benienkoum Méda dit Jacquy Méda est née le 5 juin 1977 à Dissihn dans la région du Sud-Ouest du Burkina. Il a à son actif cinq albums avec une cinquantaine de chansons chanté en Dagara. Le premier album a été dédicacé en 2009.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite