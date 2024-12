Communiqué | Nestlé : Entreprenariat : voici le jeune Burkinabè qui remporte le prix Nestlé de l’innovation alimentaire

publicite

0 Partages Partager Twitter

SARE Fatabo a récemment remporté le prix Nestlé de l’innovation alimentaire lors de la téléréalité appelée « Pépites d’Entreprises ». Avec le fruit de cajou, ce jeune entrepreneur parvient à produire du jus, du sirop, du vin et surtout de la farine alimentaire. C’est avec ce projet que le jeune technicien supérieur en agroalimentaire s’est lancé dans cette téléréalité exclusivement dédiée à l’entrepreneuriat. Pendant 11 mois, il a réussi à convaincre les jurés de ce programme télévisé qui a mis en compétition plus de 1200 jeunes candidats.

La suite après cette publicité

« On est ce qu’on mange », tel est le credo de Fatabo, promoteur de la jeune entreprise appelée GOORBANKA. Son activité de transformation de la pomme de cajou est née de l’observation des nombreuses opportunités offertes par ce fruit souvent négligé, malgré son abondance en Afrique de l’Ouest, explique-t-il. Les producteurs locaux se concentrent principalement sur la noix de cajou, laissant les pommes de côté, ce qui entraîne un gaspillage considérable, ajoute-t-il.

Le projet de transformation de la pomme de cajou en différentes variantes a propulsé Fatabo jusqu’à la demi-finale de cette émission télévisée, où il a obtenu son billet pour un voyage d’immersion au sein de l’unique centre de recherche et de développement de Nestlé en Afrique subsaharienne. Il y sera accompagné de 4 autres jeunes candidats, tous porteurs de projets alimentaires.

Pendant une semaine, Fatabo et ses amis entrepreneurs ont travaillé à l’amélioration de leurs produits alimentaires en tant que fabricants. Ils ont interagi avec les experts de Nestlé sur différents aspects de leurs produits : les apports nutritionnels, les recettes et ingrédients, la qualité, les emballages, les analyses sensorielles et les plans de développement de leurs entreprises.

Cette expérience est unique pour ce jeune entrepreneur et ses amis. « Je n’aurais jamais imaginé me retrouver au cœur des activités de recherche du leader mondial de l’alimentation. J’ai travaillé avec des experts sur des études de cas portant sur mes produits alimentaires. C’était intense et très pratique. À mesure que nous travaillons, nous découvrons différentes perspectives et apprenons énormément. Cette expérience fera toute la différence dans notre parcours d’entrepreneur », explique-t-il.

« Nous avons été ravis d’ouvrir nos portes à ces jeunes porteurs de projets innovants. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de conseils, de soutien et surtout d’opportunités pour concrétiser leurs idées. Avec le soutien de nos experts, ces jeunes vont réévaluer leurs idées et travailler ensemble sur C’est dans cette dynamique que la multinationale a institué le Prix Nestlé de l’innovation alimentaire la plus inspirante, d’une valeur de 1 000 000 FCFA.

« Nous croyons en la force de l’innovation et au potentiel de la jeunesse, peu importe le secteur d’activité. À travers Nescafé, notre mission est d’inspirer les jeunes qui croient en leurs rêves et qui se battent pour les réaliser. C’est pourquoi nous les aidons à démarrer en force avec leurs projets afin qu’ils aient plus de chances de réussite », a déclaré Sidiki Diawara, DG de Nestlé Burkina, lorsqu’il a annoncé le lauréat du prix.

Fatabo se réjouit de ce prix qu’il n’avait pas vu venir. « Cela me donne de l’énergie pour aller jusqu’au bout. Je suis reconnaissant envers Nestlé et sa contribution.

« L’édition 2024 de cette téléréalité s’est terminée il y a quelques jours et a consacré Almen Nacera Compaoré/Coulibaly, lauréate de la compétition. La désormais Pépites d’Or, promotrice d’une diversité de produits locaux en conserves précuits, remporte la somme de 15 millions et un véhicule. Nacera faisait également partie des bénéficiaires du voyage d’immersion au centre de Nestlé.

Depuis 5 éditions, la téléréalité Pépites d’Entreprises a réuni plus de 4000 jeunes entrepreneurs et touché des milliers de jeunes qui suivent le programme à la télévision et sur les réseaux sociaux. Près de la moitié des projets soumis par les jeunes sont orientés vers le secteur de l’alimentaire.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite