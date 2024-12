Compétition Kung-fu Wushu : Les Dragons Stratèges survolent la 5e édition

publicite

Le club de l’association des Dragons Stratèges a été sacré champion de la 5e édition du championnat national de Kung-fu Wushu, qui s’est déroulée du 27 au 28 décembre à Ouagadougou. Avec 17 médailles d’or, 12 d’argent et 10 de bronze, le club s’impose comme la nouvelle référence de la discipline au Burkina Faso. Salogo Raouf, capitaine de l’équipe victorieuse, a été élu meilleur athlète de la compétition.

Organisée par la Fédération burkinabè de Kung-fu Wushu en partenariat avec l’ambassade de Chine, cette 5e édition a réuni 118 athlètes issus de 21 clubs différents du pays.

XI Wei, conseiller culturel de l’ambassade de Chine, a salué le succès de cette édition, qui selon, est le témoignage de la bonne collaboration qui lie la Chine et le Burkina Faso.

«Je pense que c’est grâce au soutien de la fédération burkinabè de Kung-fu, du point focal de la République populaire de Chine et tous les amateurs des arts martiaux on a bien obtenu ce bon succès», a-t-il félicité les organisateurs.

Il a par ailleurs annoncé que son pays compte inviter une vingtaine de pratiquants burkinabè du Kung-fu à un séminaire d’arts martiaux en 2025. «Dans l’année 2025, on souhaite organiser, c’est déjà planifié, un séminaire des arts martiaux chinois. On va inviter une vingtaine d’amateurs des arts martiaux chinois pour aller en Chine apprendre les arts martiaux chinois», a-t-il informé.

Me Inoussa Sawadogo, président de la fédération burkinabè de Kung-fu s’est félicité de ce soutien de la Chine et a appelé à un renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des arts martiaux.

«Nous sommes satisfaits pour ce déroulement, et nous espérons bien que la Chine va toujours nous accompagner à travers son ambassade au Burkina Faso», a plaidé Me Inoussa Sawadogo.

Elu meilleur athlète de la compétition, Raouf Salogo, capitaine du club vainqueur s’est dit heureux pour ses performances personnelles et celles de son équipe qu’il qualifie de fruit d’un travail acharné. «L’édition dernière, on a été deuxième, on s’est mis au sérieux pour rattraper. On est tous ému de nous rattraper avec ce trophée», a-t-il exprimé sa joie.

À l’issue de la compétition, l’association les dragons de Dafra de Kung-fu de Bobo-Dioulasso Dioulasso termine deuxième et repart avec un trophée, une enveloppe financière et 34 médailles dont 16 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 5 médailles de bronze.

Et l’association les dragons blancs du Kung-fu occupe la 3e place et repart elle aussi avec un trophée, une enveloppe financière et 18 médailles dont 9 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 4 médailles de bronze.

