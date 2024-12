Essai Konaté réussit sa thèse de doctorat sur le Protestantisme à l’Université Joseph Ki-Zerbo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Essai Konaté a soutenu avec brio sa thèse de doctorat unique en Histoire Africaine à l’université Joseph Ki-zerbo de Ouagadougou le 28 décembre 2024. Ses recherches ont été menées sous le thème « L’évangélisation des peuples du Burkina Faso occidental par les missions protestantes de 1923 à 1991 ».

La suite après cette publicité

Pour l’obtention du grade de docteur des universités, le candidat Essai Konaté, agent de la fonction publique burkinabè en qualité d’inspecteur de l’enseignement secondaire dans l’option histoire –géographie, a présenté les résultats de ses recherches à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou devant un jury composé de 6 membres.

Essai Konaté est le fruit du laboratoire des Systèmes Politiques, Économiques, Religieux et Culturels (SYPERC) de l’École Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et Communication (ED/LESHCO) de l’Université Joseph Ki-zerbo. Son étude a été menée sous le thème « l’évangélisation des peuples du Burkina Faso occidental par les missions protestantes de 1923 à 1991 ». Les recherches d’Essai Konaté ont consisté à revenir sur l’histoire du protestantisme dans l’ouest du Burkina Faso, en s’intéressant à sa naissance, son évolution et son impact social.

L’impétrant Essai Konaté n’a pas manqué de manifester sa satisfaction et sa reconnaissance à l’endroit du jury. Il a précisé que l’un des objectifs visés est d’apporter la lumière sur l’histoire du protestantisme qui constitue un fait social.

« C’est un sentiment de joie et de satisfaction qu’après 4 années de travail acharné et qu’aujourd’hui les résultats soient acceptés par le jury. L’objectif, c’est de permettre au peuple du Burkina Faso de connaître leur histoire et un aspect de leur histoire qui est la religion.

La religion a toujours été un ciment, un facteur de cohésion et de dynamique social. Connaitre ce passé historique de la religion protestante est très important pour comprendre d’abord le comportement des uns et des autres mais aussi pour tirer des leçons pour un avenir meilleur de notre pays », a-t-il indiqué.

Pendant quatre ans de travail, les résultats sont contenus dans un document de 524 pages et jugés satisfaisants par le jury d’où l’obtention de la mention très honorable. Selon le président du jury, Dr Maxime Compaoré, cette thèse respecte les normes et standards d’un travail scientifique et contribuera à la compréhension de l’implantation du protestantisme dans l’ouest du Burkina Faso. « C’est une contribution gigantesque dans le domaine de l’histoire et ça apporte un plus à l’histoire des religions au Burkina Faso. Ce travaille présente toutes les qualités d’un travail scientifique », a-t-il exprimé.

Quant au directeur de thèse, le Pr Magloire Somé, il a tenu à féliciter l’impétrant pour le travail abattu. Il a indiqué que cette thèse est l’un des rares travaux d’envergure sur le protestantisme au Burkina Faso. « Cette thèse est la première recherche d’envergure sur le protestantisme au Burkina Faso. Je le félicite pour les résultats obtenus », a-t-il précisé.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite