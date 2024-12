SelectClinic : L’application Made in Burkina qui simplifie vos parcours de santé

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Heureux celui qui joint la santé à l’intelligence », dixit le poète comique Ménandre. Siècle après siècle des jeunes burkinabè ont bien épousé cette idée du poète grec en développant une application de géolocalisation de centres de santé. Cette application mobile dénommée « SelectClinic » est une plateforme de mise en relation entre les centres de santé et les populations. Présente sur Play store, l’application fonctionne gratuitement. Tahita Fabrice, un des esprits derrière « SelectClinic », nous emmène dans les coulisses de cette application révolutionnaire, dans les colonnes qui suivent.

La suite après cette publicité

Burkina 24 : Une nouvelle application sanitaire, pouvez-vous nous donner une brève description de cette application ?

Tahita Fabrice : Effectivement, on a lancé la semaine surpassée SelectClinic une application dans le domaine médical, qui se positionne comme une plateforme entre les centres de santé et les populations.

Donc, de sorte à ce que pour des besoins d’examens ou de consultation ou quoi que ce soit qui est en rapport avec la santé, on puisse à travers l’application prendre des rendez-vous ou avoir des consultations particulières, pour pouvoir faciliter surtout les prises en charge médicales.

Burkina 24 : Quelle est la principale fonction de cette application ?

Tahita Fabrice : Elle met en relation les populations. Donc, un exemple, si je me retrouve dans une situation où à 2 heures du matin j’ai un malade ou moi-même je suis malade et je me retrouve dans une localité où je ne maîtrise pas les centres de santé. Par exemple, si je suis à Fada, je ne connais aucun centre de santé à Fada.

Donc, je rentre dans l’application, je tape, consultation ou examen, si je veux faire une radio, si je veux faire un scanner ou quoi que ce soit, je tape mon besoin et l’application me montre tous les centres de santé qui font ce que je demande et les heures d’ouverture. Ça donne aussi les positions géographiques pour que je sache où m’orienter et avoir mes soins plus rapidement et plus facilement.

Burkina 24 : Quelles ont été les principales motivations derrière le développement de cette application ?

Tahita Fabrice : Les motivations ne sont pas joyeuses parce que mes confrères et moi qui avons mis en place cette application, nous avons vécu des situations où on avait des malades où on nous demandait certaines choses à certaines heures et c’était difficile de faire les prises en charge.

À 2 heures du matin, on te demande d’aller faire un scanner, tu ne sais pas où te diriger et malheureusement le temps que ça prend pour que tu saches où aller, la vie du malade est en danger. Et pour beaucoup, la situation ne s’est pas bien passée, il y a eu des trépas. Donc c’est ce qui a vraiment germé dans nos têtes.

Burkina 24 : Qui a été impliqué dans le processus de développement (développeurs, pharmaciens, médecins…) ?

Tahita Fabrice : Nous avons créé l’application à trois, il y a moi-même Tahita Fabrice juriste, il y a Wilson Tougouma, informaticien, qui est l’architecte de l’application en elle-même et puis il y a Joël Paré juriste aussi avec qui nous avons mûri, pensé le projet, essayé de trouver les aptitudes pour pouvoir créer l’application. Donc nous sommes les trois derrière cette application-là.

Burkina 24 : Quelles sont les fonctionnalités clés de cette application ?

Tahita Fabrice : Bon, en termes de spécificité, en dehors vraiment de faire les recherches et tout, ça permet déjà de savoir quels sont les types de médecins qui sont répertoriés. Donc, l’application, déjà, nous permet d’avoir un filtre, de savoir quels sont les médecins qui sont habilités à consulter, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et de deux, quels sont les centres de santé aussi qui remplissent toutes les règles et les lois légales.

Donc, en dehors de vraiment permettre aux gens de pouvoir se soigner plus facilement, plus rapidement, derrière, ça permet à l’État d’avoir un regard sur le système de santé en tant que centre de santé privé et aussi en termes de qualité des médecins qui produisent. Maintenant, dans l’application en elle-même, c’est vraiment la position géographique. Ça te permet de gagner en temps.

Burkina 24 : Qui sont les utilisateurs cibles de cette application (patients, professionnels de santé, etc.)

Tahita Fabrice : Les utilisateurs c’est la population. Très sincèrement, on l’a fait pour les populations et surtout pour les populations vulnérables, parce que c’est facile pour quelqu’un qui est à Ouagadougou, qui est à Bobo-Dioulasso de facilement se trouver un centre de santé.

Mais lorsque tu es dans une situation où tu es dans un endroit reculé, que ce soit tu le maîtrises ou tu ne le maîtrises pas, et tu ne le maîtrises pas en fonction du nombre de dispositions d’un centre de santé, tu es perdu lorsque tu ne te sens pas, lorsque tu es malade, lorsque tu as un parent qui est malade.

Donc c’est vraiment pour aider ces populations qui sont dans ces zones reculées-là. On salue l’initiative présentielle des cliniques mobiles puisque cela permettra avec notre application de pouvoir de se faire prendre en charge à tout moment.

C’est vraiment la première cible, de pouvoir trouver les centres de santé les plus optimaux en fonction de leurs besoins et pour pouvoir se soigner rapidement, et d’aider aussi les populations de manière générale pour que le temps ne fasse pas défaut pendant la prise en charge d’un malade.

Burkina 24 : SelectClinic est-elle légalement reconnue ?

Tahita Fabrice : Oui à trois nous avons créé Mekap SARL, qui signifie littéralement, en français, faire des applications. Et avec cette application, on va chercher maintenant des papiers qui vont nous légitimer.

Donc les autorisations de la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) nous donnent leur accord et on va à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) pour protéger l’application. On va aussi au niveau du ministère pour avoir les différentes autorisations pour pouvoir mettre en place les choses. Donc de façon légitime l’application est reconnue.

Burkina 24 : Quelles mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger les données des utilisateurs ?

Tahita Fabrice : Les seules informations que nous on peut disposer, c’est le numéro du malade et peut être savoir où et où il veut se faire soigner. Donc techniquement, nous on n’a pas d’informations sur le malade lui-même, en fonction de savoir si sa maladie c’est ci ou ça.

Nous on a juste des informations géographiques. Et malgré tout, ces informations dont nous détenons, nous avons des systèmes de protection, que nous avons présentés au niveau de la Commission de l’Informatique et des Libertés, qui nous a donné justement l’autorisation. Donc les populations peuvent être rassurées.

Burkina 24 : L’application fonctionne-t-elle avec internet, ou sans internet ?

Tahita Fabrice : C’est vrai qu’actuellement l’application fonctionne avec internet et cela c’est pour permettre d’avoir accès aux informations et faire des mises à jour en fonction de l’ajout des nombres des cliniques.

Mais, l’objectif c’est effectivement arriver à faire fonctionner l’application avec les téléphones GSM et à ce moment c’est juste d’utiliser les numéros et des codes bien sûr avec le partenariat avec les services de télécommunications. Derrière tout ça on voudrait aussi faire une entremise entre les centres de santé et les centres de santé de l’extérieur.

Burkina 24 : Quels ont été les défis rencontrés lors du développement de l’application ?

Tahita Fabrice : En termes de défis nous en avons tellement rencontrés mais de façon résumée nous avons rencontré des difficultés financières. Tous les trois nous n’avons que des contrats contractuels qui peut nous quitter du jour au lendemain, donc déjà ça vraiment pesé sur nous parce qu’il a fallu se priver de certaines choses pour investir dans le projet. Nous avons aussi souffert dans les rencontres avec les responsables de cliniques, les médecins et mêmes des autorités administratives.

Burkina 24 : Quelles sont alors vos attentes envers les autorités ?

Tahita Fabrice : Nos attentes envers les autorités, c’est de nous permettre d’avoir des informations réelles sur les centres de santé publics. Nous voulons aussi de la reconnaissance ainsi pour garantir tout accès aux informations vu que c’est un domaine aussi sensible.

Nous sommes prêts à recevoir les contributions de toutes les bonnes volontés, c’est une application qui nous aidera tous donc il faut les moyens et nous appelons toute personne pouvant soutenir de soutenir. Pour finir, c’est vraiment les centres de santé privé, permettez nous d’installer nos systèmes, c’est le plus important.

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite