Donald Trump investi 47e président des USA

Donald Trump a été investi, ce lundi 20 janvier 2025 à Washington, pour un second mandat à la Maison blanche, lors d’une cérémonie qui marque l’un des retours en politique les plus stupéfiants de l’histoire des États-Unis.

Le milliardaire républicain, qui avait battu la vice-présidente démocrate Kamala Harris le 5 novembre 2024, est désormais à 78 ans le chef d’Etat américain. Ce serment conclut le plus extraordinaire « comeback » politique de l’histoire américaine récente.

À ses côtés les anciens présidents américains Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, mais aussi les multimilliardaires Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk.

Dans la foulée de ce serment, le 47ᵉ Président des États-Unis s’est montré particulièrement offensif dans son discours, annonçant « l’âge d’or de l’Amérique commence aujourd’hui ».

Les grandes lignes de son discours :

-« L’âge d’or des USA commence aujourd’hui. A partir de ce jour, notre pays va s’épanouir et être à nouveau respecté dans le monde » ;

-« Nous enverrons des astronautes planter la bannière étoilée sur la planète Mars » ;

-« Je procéderai immédiatement à une révision de notre système commercial afin de protéger les familles et les travailleurs américains. Plutôt que de taxer nos citoyens pour favoriser d’autres pays, nous mettrons en place des droits de douane et des taxes sur les pays étrangers afin d’enrichir nos citoyens » ;

-«A partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera de dire qu’il n’y a que deux sexes, masculin et féminin » ;

-Donald Trump, a promis dans son discours de « reprendre » le contrôle du canal de Panama, soulignant que « l’objectif de notre accord et l’esprit de notre traité ont été totalement violés ». « Et surtout, la Chine exploite le canal de Panama, et nous ne l’avons pas donné à la Chine, nous l’avons donné au Panama. Et nous allons le reprendre », a déclaré le président Trump ;

– « Toutes les entrées illégales seront immédiatement bloquées et nous allons commencer le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers d’où ils viennent » ;

– « À partir de maintenant, le déclin de l’Amérique est terminé », a-t-il déclaré.

