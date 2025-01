Burkina Faso : Le FDCT lance un dispositif d’appui technique à l’intention des opérateurs culturels et touristiques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT), avec le soutien de l’Union européenne a lancé ce lundi 20 janvier 2025 à Ouagadougou un dispositif d’appui technique à l’intention des opérateurs culturels et touristiques burkinabè dans le cadre du Programme d’Appui aux Industries Créatives et à la Gouvernance de la Culture (PAIC-GC). Ce programme vise à renforcer les compétences des acteurs locaux en matière de gestion de projets, de marketing et de production culturelle.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso entend franchir une nouvelle étape dans le développement de son secteur culturel et touristique. Grâce au lancement d’un dispositif d’appui technique innovant, mis en œuvre par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) avec le soutien de l’Union européenne, les acteurs de ce secteur vont bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour renforcer leurs compétences et leur compétitivité.

Ce programme, fruit d’une longue réflexion et d’études approfondies, vise à répondre aux besoins spécifiques des acteurs du secteur en matière de formation, de coaching et d’appui-conseil selon Mambourou Soma, Coordinateur de du Programme d’Appui aux Industries Créatives et à la Gouvernance de la Culture (PAIC-GC).

Au nombre de 40, les bénéficiaires de cette première phase pilote bénéficieront concrètement d’un accompagnement personnalisé sur des thématiques clés telles que l’élaboration de business plans, la gestion de projets, la communication digitale et l’économie de la culture. Ce dispositif ambitieux, dit-il « s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur culturel et touristique, essentielle pour renforcer la compétitivité des entreprises et contribuer au développement économique du Burkina Faso ».

La Directrice générale du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), Fiohan Caryne Traoré/Béni, a ajouté que le soutien apporté aux créateurs et aux entrepreneurs permettra d’enrichir l’offre culturelle et touristique du Burkina Faso et d’attirer davantage de visiteurs. « Le but ultime visé c’est la professionnalisation des acteurs et la structuration même du secteur de la culture et du tourisme dans son ensemble », a-t-elle indiqué.

En résumé, les retombées attendues de ce programme sont multiples : Le Renforcement de la compétitivité des entreprises culturelles et touristiques, la diversification de l’offre culturelle et touristique, la création d’emplois, et la préservation du patrimoine culturel.

Fiohan Caryne Traoré/Beni, a souligné l’importance de la collaboration entre les différents acteurs, notamment les partenaires techniques et financiers, les ministères concernés et les fédérations professionnelles. Elle a également invité les bénéficiaires à pleinement s’approprier ce dispositif pour développer leurs activités et contribuer au rayonnement de la culture burkinabè à l’international.

À noter que cette formation expérimentale se déroule en deux étapes. La première, qui marque le lancement officiel du dispositif d’appui technique, se tient à Ouagadougou et concerne les acteurs des régions du Centre, du Centre-Nord, de l’Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central. La seconde étape aura lieu à Bobo-Dioulasso à partir du 27 janvier prochain et accueillera les participants des régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite