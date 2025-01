9e édition de Lafi 10 km de Ouagadougou : Le Ghana remporte l’édition !

publicite

Les champions de la 9ème édition de la compétition annuelle du semi-marathon dénommé « Lafi 10 Km de Ouaga » sont connus. Le dimanche 19 janvier 2025, le Ghanéen David Nakoussi s’est adjugé la couronne de cette édition avec une performance de 25 minutes 56 secondes. Chez les dames, sa compatriote Sharifa Moro a également dompté ses partenaires et est repartie avec l’or.

Depuis maintenant plusieurs moments, le centre Jean Simporé débute l’année avec un semi-marathon dénommé « Lafi 10 Km de Ouaga ». Pour l’année 2025, la 9ème édition de cette initiative a battu son plein dans les artères de la ville de Ouagadougou. Comme à l’accoutumée et comme l’indique l’initiative, les coureurs ont parcouru 10km au quartier 1200 Logements de Ouagadougou avec pour objectif, répartir avec la couronne.

Plus de 1000 coureurs ont débuté cette compétition. À l’arrivée après 29 minutes 55 secondes c’est David Nakoussi du Ghana qui est reparti avec le sacre. Une performance qu’il a réussie après une deuxième participation à l’initiative. Il a d’ailleurs promis de revenir les éditions à venir.

« En fait je ne croyais pas en moi pour gagner cette course, mais quand on a commencé j’ai remarqué que j’en étais capable. A la fin, grâce à Dieu j’ai réussi à finir et j’ai obtenu une bonne position. La compétition était très bonne mais la façon dont nous avons commencé ne nous a pas favorisé, je suggère de commencer à 7h du matin. Sinon de 8h à 9h, la météo n’est pas favorable. Quand on court sous le soleil et par ce temps, ce n’est pas vraiment facile », a-t-il dit.

Dans la catégorie des 5 Km où l’on a enregistré des centaines de participants, Rachid Nacoulma est arrivé premier chez les garçons devant Paulin Sawadogo. Le premier burkinabè, Inoussa Nikiema est arrivé à la 8ème place. Le désormais traditionnel 1 km a été respecté également. Chez les dames, au 10 km c’est également le Ghana, grâce à Sharifa Moro qui est répartie avec la médaille d’or.

Il faut rappeler que l’objectif de cette compétition est de faire de la pratique du sport une habitude au Burkina Faso selon le président du comité d’organisation, William Ouédraogo. Visiblement, c’est un objectif atteint, à écouter le Président du Comité d’organisation. Il a d’ailleurs affirmé que « techniquement, on a eu la meilleure organisation ».

« C’est une grande satisfaction parce qu’il y a eu un grand engouement chez les enfants et chez les adultes. Côté technique on a eu la meilleure organisation. Généralement au 1km, on était à moins de 100 enfants. Mais cette année vous avez vu les enfants, même au 1km ils étaient plus d’une centaine. Vous constatez l’engouement. Cela veut dire que nous avons réussi le pari d’amener les gens vers le sport », s’est-il réjoui.

Le champion, en plus du trophée et les gadgets est reparti avec une enveloppe de 500 000 F CFA. Chez les dames également, cela a été le cas.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

