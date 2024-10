Structuration du secteur culturel et touristique : Le FDCT prend le taureau par les cornes

publicite

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a ouvert, le mardi 8 octobre 2024 à Ouagadougou, un atelier d’échanges et de formation sur la mise en place d’un dispositif d’appui technique aux opérateurs culturels et touristiques du Burkina Faso. Cet atelier, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux Industries Créatives, vise à former un pool d’experts dans plusieurs domaines afin que ces experts accompagnent le FDCT dans sa mission de professionnalisation et de structuration du secteur de la culture et du tourisme.

Ils sont une quatorzaine d’experts réunis autour d’une table par l’entremise du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT). En plus des apports financiers que le FDCT octroie aux acteurs culturels et touristiques, la structuration et la professionnalisation de ces acteurs constituent une mission importante du Fonds. C’est ce qu’a indiqué Caryne Traoré/Béni, Directrice générale du FDCT.

Cependant, à l’en croire, “l’exercice de cette mission n’est pas complètement formalisé”. C’est la raison pour laquelle, le présent atelier a été organisé avec des structures de la Culture et du tourisme à même d’accompagner le FDCT dans la structuration et la professionnalisation du secteur.

La Directrice du FDCT a fait savoir que sa structure compte mettre en place “un dispositif d’appui technique pérenne avec l’appui de l’Union européenne pour véritablement répondre au besoin du secteur (de la Culture et du tourisme, NDLR) en termes de formation”.

Concrètement, a étayé Caryne Traoré/Béni, le dispositif vise à former un pool d’experts dans plusieurs domaines et ces experts vont dorénavant accompagner Le Fonds de Développement Culturel et Touristique dans sa mission de professionnalisation et de structuration du secteur de la Culture et du Tourisme.

Pour l’instant au cours de cet atelier qui va prendre 5 jours, il sera question pour le FDCT de discuter avec les représentants des structures choisis par un cabinet commis à la tâche afin de voir comment elles vont accompagner le Fonds dans son ambition de professionnalisation du secteur culturel, d’échanger avec eux sur les défis en termes de formation, de discuter avec eux sur les ressources qualifiés dont ils disposent pour accompagner le secteur de la Culture et enfin, échanger avec eux sur leur approche même d’accompagnement.

En rappel, le FDCT est une structure à part entière du ministère de la Communication de la Culture. Elle a entre autres pour objectif d’accompagner, de structurer et de professionnaliser le secteur du tourisme et de la Culture au Burkina Faso. C’est d’ailleurs ce leitmotiv qui a conduit à réunir environ 14 structures avec une expertise avérée du secteur de la culture et du tourisme pour participer à l’atelier dont il est question.

