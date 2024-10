Commuinqué : L’Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire de l’Environnement, de l’Alimentation, du Travail et des Produits de Santé (ANSSEAT) visite l’usine Nestlé de Dakar

publicite

Une délégation de l’Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire de l’Environnement, de l’Alimentation, du Travail et des Produits de Santé (ANSSEAT) a été accueillie à l’usine Nestlé, de Dakar. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Nestlé pour mériter la confiance des consommateurs et des organismes gouvernementaux en matière de qualité et de sécurité alimentaire.

Instrument de l’Etat en charge du contrôle de qualité sanitaire des aliments, les résultats du contrôle de l’ANSSEAT permettent de vérifier la conformité des produits fabriqués par Nestlé.

L’objectif de cette visite de l’ANSSEAT était de se familiariser avec les conditions de fabrication des produits Nestlé et d’échanger sur les normes de contrôle et de qualité. Cette visite intervient dans le cadre d’un protocole de contrôle entre les deux structures, conformément à la mission de l’ANSSEAT qui est de veiller à ce que les produits destinés aux populations du Burkina Faso répondent aux exigences normatives sur la qualité sanitaire et réglementaires du pays.

Le Professeur Elie KABRE, Directeur Général de l’ANSSEAT, a souligné l’importance de ces visites d’inspections : « Notre agence a pour mission de veiller et de contrôler les normes de sécurité sanitaire des aliments. Chaque fois que possible, nous effectuons des visites sur le terrain afin de nous rapprocher des structures soumises à notre contrôle. Cela nous permet d’observer, d’apprécier et de formuler des recommandations. »

La visite de l’usine MAGGI de Nestlé a permis à la délégation de constater un niveau élevé de rigueur en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le Directeur Général de l’ANSSEAT a exprimé sa confiance envers Nestlé : « Nous repartons réconfortés par rapport au niveau de confiance que nous pouvons accorder à Nestlé. »

Depuis 2009, Nestlé collabore étroitement avec l’ANSSEAT qui a déjà dépêché des équipes pour visiter ses usines en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ces visites s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration renforcée entre les deux institutions.

« Nous avons en commun la recherche du bien-être des consommateurs. Nous sommes ravis d’ouvrir les portes de nos usines et de montrer nos standards de qualité et de sécurité. Les exigences de qualité observées à l’usine de Dakar, sont toutes aussi strictes, élevées et les mêmes que dans les usines Nestlé en Suisse ou partout ailleurs dans le monde.« , a déclaré Omaro KANE, Directeur de la Communication et des Affaire Publiques de Nestlé.

Notre société fait tout pour mériter la confiance des familles qui utilisent nos produits mais aussi celle des organismes gouvernementaux en leur donnant les mêmes assurances de qualité qu’en Chine, aux USA ou en Côte d’Ivoire, par exemple. C’est le défi que nous relevons chaque jour, a-t-il rajouté.

À propos de Nestlé au Burkina Faso : Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nestlé Burkina Faso est une filiale de Nestlé. Présents au Burkina Faso depuis 2009, Notre société contribue à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.

