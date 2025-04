Communiqué | Financ’Elles 2025 : Un tremplin vers l’autonomie des femmes entrepreneures au Burkina Faso

publicite

Le 27 mars 2025, Ouagadougou a accueilli l’édition de Financ’elles 2025, un événement phare destiné à renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises féminines face aux défis sécuritaires. Organisée par Empow’Her en partenariat avec la Direction Régionale de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale, cette rencontre a réuni 115 participant.es, dont 99 femmes entrepreneures, ainsi que des institutions de financement et des experts du secteur.

Un contexte marqué par des défis multiples

Au Burkina Faso, les femmes représentent plus de la moitié de la population (51,72 % selon le RGPH 2019), mais leur accès aux opportunités économiques demeure limité. Malgré les engagements du pays en faveur de l’égalité des genres, de nombreuses entrepreneures font face à des obstacles liés à l’insécurité, au manque d’accès au financement et à la méconnaissance des mécanismes d’accompagnement disponibles. Financ’Elles 2025 s’inscrit dans cette dynamique de renforcement des capacités en offrant aux femmes des outils concrets pour développer et pérenniser leurs activités.

Une mobilisation multi-acteurs pour un impact durable

La tenue de cet événement a été possible grâce à une synergie entre différents acteurs. Outre Empow’Her et la Direction Régionale de l’Action Humanitaire, la mairie de Ouagadougou a marqué son engagement en envoyant un représentant du président de la délégation spéciale. L’événement a également mobilisé cinq institutions financières – Faso Kuna Wili, AFP PME, FAARF, AfriCred et Coris Méso Finance – ainsi que l’ABNORM, spécialisée dans la certification.

Déroulement et temps forts de l’activité

La journée a débuté par une cérémonie officielle, suivie d’une présentation des structures financières et de leurs offres spécifiques pour les femmes entrepreneures. Chaque institution a mis en avant ses produits financiers et les conditions d’accès aux fonds, sensibilisant ainsi les participantes sur les opportunités existantes.

Un panel d’échanges, animé par des experts du secteur, a ensuite permis d’aborder deux thématiques majeures : l’accès aux marchés et l’accès aux financements. Les discussions ont mis en lumière les défis rencontrés par les femmes entrepreneures, tout en apportant des solutions pratiques pour contourner ces obstacles. Parmi les panélistes figuraient un agent de crédit du FAARF, un expert en certification de ABNORM, ainsi qu’une entrepreneure chevronnée, promotrice de Faso Balmaya et ancienne bénéficiaire du programme Women Dare.

L’événement s’est clôturé par des rencontres B to B entre les participantes et les institutions financières, facilitant ainsi les échanges et la mise en place de futurs partenariats. En tout, 119 demandes de rendez-vous ont été enregistrées, témoignant de l’intérêt des entrepreneures pour l’accompagnement et le financement de leurs projets.

Un tremplin vers l’autonomisation des femmes

Financ’Elles 2025 a permis d’établir un dialogue direct entre les femmes entrepreneures et les acteurs du financement, tout en renforçant leurs compétences en gestion et en développement d’activités économiques. En intégrant cette initiative dans une série d’actions – bootcamps, coaching, séances de co-développement et mentorat – Empow’Her poursuit son engagement en faveur d’un écosystème inclusif et durable pour les femmes entrepreneures.

Avec le soutien des partenaires institutionnels et du gouvernement, cette édition marque un pas important vers une meilleure capitalisation des acquis et la pérennisation de l’approche. L’engagement croissant des parties prenantes, notamment la mairie de Ouagadougou et la Direction Régionale de l’Action Humanitaire, démontre une volonté collective de renforcer la résilience des femmes face aux défis sécuritaires et économiques.

À travers Financ’Elles, Empow’Her continue de prouver que l’entrepreneuriat est un levier puissant d’émancipation pour les femmes, leur permettant non seulement d’accéder aux financements, mais aussi de bâtir un avenir plus prospère et autonome.

