Burkina Faso: « Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution », clarifie le Capitaine Ibrahim Traoré

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de la cérémonie de montée des couleurs le mardi 1er avril 2025 au Palais de Koulouba a saisi l’occasion pour livrer un discours. À l’endroit de l’opinion publique, il a clarifié la situation politique du Burkina Faso qui se trouve bien dans “une révolution et non dans une démocratie”.

“S’il faut qu’on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste populaire”, a indiqué haut et fort le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de la cérémonie de montée des couleurs le 1er avril 2025.

“Il faut que tout le monde comprenne cela. C’est d’ailleurs plus étonnant que ceux qui sont censés être des intellectuels, qui ont fait l’école peuvent imaginer qu’un pays peut se développer dans la démocratie”, s’est-il offusqué avant d’ajouter, “c’est faux”. “Qu’on nous site un seul pays qui s’est développé dans la démocratie, ce n’est pas possible. La démocratie n’est que l’aboutissement”, argue le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour arriver à cet aboutissement, a-t-il laissé entendre, “on passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution”. “Ceux qui ne l’avaient pas encore compris, on le dit encore haut et fort”, a martelé le président. Il a insisté pour dire qu’il faut, “que tout le monde incorpore cela” désormais.

Le chef de l’État pour terminer sur la question a fait savoir qu’il ne cessera de communiquer sur la question pour se faire comprendre.

“Notre rôle de communiquer, d’expliquer, de faire comprendre ce que c’est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc cette question de démocratie ou de libertinage d’action ou d’expression n’a pas sa place. Autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d’agir, l’autre aussi est libre de parler et d’agir également et là, nous aboutissons à une société de désordre”, a clarifié pour terminer le président du Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

