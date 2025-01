Annonce : 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 !𝟰𝟴𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀_𝗱𝗲_𝗹𝗮_𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗲𝘁 𝟮𝟯 𝗺𝗮𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱

publicite

𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 ! 🌟

La date du 𝗔𝗰𝘁𝗲𝟮 de votre activité est là !

Rejoignez-nous pour les 𝟰𝟴𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀_𝗱𝗲_𝗹𝗮_𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗲𝘁 𝟮𝟯 𝗺𝗮𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱 !

🎓 𝐀𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 :

• 𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐱 𝐯𝐞𝐮𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐨𝐫𝐩𝐡𝐞𝐥𝐢𝐧𝐬

• 𝐔𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞

• 𝐔𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫𝐞́𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐮𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐩𝐡𝐞𝐥𝐢𝐧𝐬

• 𝐔𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞́𝐞𝐬

𝗖𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗺𝗶𝘀,

Chaque année, des milliers de personnes font face à des défis que nous pouvons aider à surmonter. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer des vies ! Votre présence et votre générosité permettront de soutenir des initiatives locales qui feront vraiment la différence.

Plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera grand ! Chaque geste compte, chaque voix peut faire écho.

𝗘𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲, 𝗿𝗲́𝗽𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗼𝗱𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 :

📞 70 52 56 50 / 75835847

📞 63 40 06 91 / 65 60 88 22

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒆𝒕 𝒂̀ 𝒕𝒓𝒆̀𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐̂𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒐𝒖𝒃𝒍𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆́ !

#SolidaritéOuaga #48hCharitéBF #SoutenonsLesVeuvesEtOrphelins

❤️

