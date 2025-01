Meeting du 28 janvier 2025 : Le collectif des leaders panafricains sonne la mobilisation

publicite

Les membres du Collectif des Leaders Panafricains ont lancé un appel à la mobilisation nationale lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 22 janvier 2025 à Ouagadougou. La marche, prévue le 28 janvier, vise à soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et à exprimer leur solidarité avec l’Alliance des États du Sahel (AES).

Cette marche, qui s’inscrit dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, vise à démontrer l’unité du peuple burkinabè face à ces menaces. Les organisateurs appellent les citoyens de toutes les régions à se mobiliser massivement pour soutenir les actions du gouvernement et exprimer leur solidarité avec les forces armées. C’est également l’occasion de réaffirmer l’attachement du peuple burkinabè aux valeurs de paix, de liberté et de souveraineté.

« L’année 2024 fut une année de défis majeurs et d’intenses combats pour la paix, la souveraineté et le développement de notre pays. Nous remercions les forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) qui se sont engagés dans les différents fronts pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude », a indiqué Moussa Sanfo, porte-parole du collectif dans sa déclaration.

A l’écouter, cette conférence de presse se veut un appel à l’endroit du peuple burkinabè à sortir le 28 janvier pour soutenir les actions du gouvernement et saluer la sortie de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la CEDEAO.

« C’est d’appeler tous les Burkinabè à renforcer la vigilance et toujours attachés les ceintures pour soutenir le président et son gouvernement dans sa mission et soutenir les trois chefs d’états dans leur noble mission pour l’indépendance totale de l’Afrique », a relevé Moussa Sanfo.

En rappel, c’est sous l’égide de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) que s’organise ce rassemblement en soutien à l’AES.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

