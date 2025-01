publicite

Les membres du mouvement « Burkimbi souli gad taaba watané panga » ont sonné la mobilisation pour la marche meeting du 28 janvier 2025. Il s’agit d’un meeting de soutien aux Etats de l’Alliance des États du Sahel (AES) pour leur retrait de la CEDEAO. C’était à travers un point de presse ce mardi 21 janvier 2025 à Koubri.

Burkinabè des villes et campagnes, tous ensemble mobilisés le 28 janvier 2025 pour réaffirmer leur soutien aux trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). C’est l’appel lancé par le mouvement « Burkimbi souli gad taaba watané panga ».

Face aux journalistes, les membres du mouvement ont invité la population à sortir massivement pour dire non à « l’impérialisme » et à manifester « leur adhésion au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO ».

« Le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO marque un tournant décisif dans notre quête de souveraineté et d’indépendance totale. Il nous appartient de soutenir les actions de nos vaillants Chefs d’Etats qui font la fierté de notre continent.

Le soutien passe d’abord par des félicitations à leur l’endroit pour le courage et la détermination dont ils font en vue de la paix, de la sécurité et du développement dans l’espace AES.

Ce soutien c’est également la mobilisation autour des actions des trois Chefs d’Etats leaders notamment la décision de retrait des Etats de l’AES de la CEDEAO », a déclaré Boukaré Sawadogo, secrétaire général du mouvement.

En rappel, un meeting de soutien aux trois pays membres de l’AES pour leur retrait de la CEDEAO est prévu le 28 janvier 2025 sur toute l’étendue du territoire national sous la coupe de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC).

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

